Seniory držíme rok doma, pak je pošleme promořit do očkovacího centra, protože je nesmí očkovat praktici. Fakt perverzní, říká jejich šéf doktor Šonka

Většina seniorů má zájem nechat se očkovat proti novému typu koronaviru. Stát jim ale hází klacky pod nohy. Nejprve složitý a nefunkční registrační systém, nyní nutnost cestovat do neznáma. To vše ve chvíli, kdy je praktický lékař doslova v dosahu. A hlavně - starý člověk svého lékaře zná, důvěřuje mu a ví, co od něj může očekávat.

Už nejde o životy lidí?

Na toto vláda rezignovala. Jakoby duševní pohoda seniorů nebyla prioritou. Přitom veškerá restriktivní opatření, kterými se už rok řídíme, byla vydávána s argumenty, že jde především o životy lidí, o ekonomiku až dlouho potom.

Najednou je to tedy jinak? Kdo bude profitovat na zřízení očkovacích center? Ta samozřejmě musí někde vzniknout, pravděpodobně na pozemku či se využijí stávající prostory, které se předtím pronajmou. Od koho? Od někoho jako je známý premiéra Babiše pan Sehnal, na jehož pozemcích stála nikdy nepoužitá nemocnice v Letňanech, která stála 100 milionů korun? Předseda Sdružení praktických lékařů MUDr. Petr Šonka rozhodnutí vlády nechápe.

Pane doktore, proč nebude očkování probíhat v ordinacích praktických lékařů?

Nerozumím tomu. Umíme to, máme fungující systém, protože praktici u nás očkují už desítky let. Málokdo ví, že jsme letos během jediného týdne naočkovali proti chřipce 900 tisíc lidí. Žádný problém. Pokud by bylo potřeba, zvládli bychom i více. Takže opravdu nechápu, proč se vytváří něco nevyzkoušeného, když máme fungující zdravotní systém a tradici dlouhou mnoho let.

Neuspěje u vás tedy argument, že nedokážete očkovat dostatečnou rychlostí?

Absolutně ne. Je nás více než pět tisíc. I kdyby každý z nás naočkoval denně pouze 10 lidí, tak je to 50 tisíc denně a milion za měsíc. Pochopil bych, kdyby se řeklo, že očkovací centra budou spuštěna ve chvíli, kdy bude hodně vakcíny, aby se proces ještě urychlil. Ale to se neděje a ještě hodně dlouho nebude.

Možná ale ve velkých městech...

Ano, ve velkých aglomeracích, tam může mít očkovací centrum smysl. Mladý člověk, který žije například v Praze, ale pochází z moravské vesnice, se nechá očkovat v metropoli. To ale neplatí pro seniory, staré, chronicky nemocné lidi. Nejprve se museli složitě registrovat, což bez pomoci nezvládli. Teď se k tomu přidá doprava kamsi do neznáma a vezměte si i mentální problémy. My je držíme rok doma a najednou tohle? To není očkovací centrum, ale promořovací.

Proč si to myslíte?

Dnes jsme zrovna mluvil s jednou kolegyní, který se byla očkovat. Hodinu a čtvrt čekala, všude spousta lidí, doslova hlava a na zmatek. Říkala, že jestli do tohle pošle své seniory, tak jim rovnou předepíše neurol na uklidnění. Ne, prostě tohle je celé perverzní. Když přijde senior k praktikovi, ten ho prostě naočkuje. Starý člověk k němu má důvěru, zná ho. A nemusí vyplňovat žádný dotazník. Je to jednoduché, nenáročné.

Když vám namítnu, že Izrael také očkuje ve velkých centrech a funguje to skvěle...

Tak vám odpovím, že v Izraeli ani malé děti nechodí ke svému pediatrovi na očkování. Tam je zaběhnutý systém očkovacích center. Také je to menší země s větší hustotou obyvatel. A co si budeme povídat, také daleko lepší infrastrukturou.

Víte dnes alespoň, kde všechna očkovací centra budou, kdo v nich bude pracovat...?

Bohužel ne. Kdyby se půl roku dopředu oznámilo, že tedy vzniknou centra, mohlo se vše připravit. Dnes se neví kde budou, logicky se bude pronajímat prostor, který stojí peníze. Nemají však ani personál, který by očkování prováděl.

Nedopadne to náhodou nakonec tak, že praktik zavře ordinaci a pojede pomáhat do očkovacího centra?

Jistě, že ano! Nastíním vám modelovou situaci. pan Vomáčka přijde ke mě do ordinace s cukrovkou, já ho mimi toho přesvědčím, aby se nechal očkovat na covid-19. On odejde, doma se za pomoci známých nebo příbuzných zaregistruje na očkování. Pojede do centra, kde ho já naočkuju, protože tam zrovna budu mít víkendovou službu. Takhle šílené to je.

Takže už jako praktici víte, že budete muset do těchto center nastoupit?

My už jsme ale pomáhali během první vlny očkování vakcínou Pfizer. Chápu, že někteří kolegové měli s touto vakcínou problém a nechtěli ji aplikovat ve svých ordinacích, protože je složitější logistika i její uchování. Což s vakcínou AstraZeneca odpadá, proto se řeklo, že s ní budeme očkovat my. Najednou je všechno jinak. Na nás se přeci nedají postavit očkovací centra, to je nesmysl. Tady se zkrátka ztrácí zdravý rozum.

Jaká je podle vás motivace akce "očkovací centra"?

Motivací bude mnoho, od politických až po ekonomické. Vždyť centrům hradí zdravotní pojišťovny kromě výkonů očkování i provozní paušál ve výši 4–12 tisíc korun denně...

