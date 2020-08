Praha vybrala firmu pro první část opravy Barrandovského mostu

Barrandovský most, který je součástí pražského okruhu a denně po něm projede 144 000 aut, je celý ve špatném stavu. Jeho oprava má celkem vyjít na 600 milionů korun.

Desetiletí stavby mostu

Most byl vybudován v letech 1978 až 1988. První část rekonstrukce by měla trvat do konce příštího roku. Práce budou koordinovány s rekonstrukcí Modřanské ulice, která vede pod mostem do Modřan a některé pilíře jsou umístěny na ní. Další končí ve Vltavě. Podle dřívějších informací letos nebudou mít práce vliv na dopravu, v příštím roce by se částečné omezení mělo týkat právě Modřanské.

Prozatím opraví pilíře

Sanace spodní část stavby bude spočívat v opravě betonu pilířů prostřednictvím správkové malty, případně speciálních nátěrů. V druhé fázi oprav, která začne pravděpodobně v roce 2022, se uskuteční celková rekonstrukce nosné konstrukce a barrandovské a modřanské sjezdové rampy za více než půl miliardy korun. Při rekonstrukci budou v provozu v každém směru vždy dva jízdní pruhy. Práce budou rozděleny na dvě části, kdy při každé z nich bude uzavřena jedna rampa. Most měří přes 340 metrů a je na něm osm jízdních pruhů a dva chodníky.

Opravy potřebuje většina mostů v Praze

Praha má problémy se stavem mostů dlouhodobě. Na začátku prosince 2017 spadla lávka pro pěší mezi Císařským ostrovem a Trojou a při nehodě se zranili čtyři lidé. Ve špatném stavu je i několik mostů přes Vltavu, kromě Barrandovského například Libeňský a Hlávkův, most Legií a Palackého most.

KAM DÁL: Nejzdravější ovoce na světě: Na špici je exotika, ale jablka si vedou překvapivě dobře