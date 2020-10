Putin chce prodloužit odzbrojovací dohodu, USA to podmiňují zmrazením počtu jaderných hlavic

USA s Ruskem podepsaly v roce 2010 na Pražském hradě smlouvu označovanou jako nový START nebo START 3, která omezuje počty strategických jaderných zbraní. Platnost této dohody vyprší v únoru. Putin podotkl, že až dosud dohoda efektivně fungovala a bylo by velice politováníhodné, kdyby fungovat přestala.

Napětí mezi Moskvou a Washingtonem

Platnost dohody může být prodloužena o pět let, pokud se na tom státy dohodnou. Až dosud se tak nestalo. Pokud by dohoda zanikla, padla by i veškerá omezení na jaderné hlavice a jejich nosiče, což by mohlo podle agentury Reuters přispět k závodům ve zbrojení a k růstu napětí mezi Moskvou a Washingtonem.

„Navrhuji prodloužit stávající dohodu bez všech podmínek alespoň o rok. Abychom měli možnost dopodrobna projednat všechny aspekty problémů, které dohody tohoto typu řeší, a abychom nenechali naše země a všechny státy světa, kterým záleží na zachování strategické stability, bez tak základního dokumentu, jakým je dohoda o omezení strategických útočných zbraní,“ řekl Putin při dnešní videokonferenci se stálými členy bezpečnostní rady státu.

Zatím to nevypadá dobře

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dostal za úkol co nejrychleji zjistit postoj USA. Jejich stanovisko pak o několik hodin později veřejně oznámil bezpečnostní poradce prezidenta Donalda Trumpa O'Brien. „Spojené státy navrhly prodloužení (dohody) nový START na rok výměnou za zmrazení počtu jaderných hlavic Spojených států a Ruska po tuto dobu,“ uvedl ve vyjádření poradce. „Dnešní odpověď ruského prezidenta ohledně prodloužení nového STARTu bez zmrazení počtu jaderných hlavic je nepřijatelná.“

"Spojené státy vážně usilují o kontrolu zbraní, která garantuje bezpečnost celému světu. Doufáme, že Rusko změní svou pozici, než vypuknou nákladné závody ve zbrojení," pokračoval O'Brien.

Rusku a USA, které se snaží do odzbrojovacích jednání zapojit i Čínu, se zjevně dosud nepodařilo překlenout rozpory ohledně prodloužení smlouvy, navzdory několika měsícům jednání. Ve středu Moskva popřela americké tvrzení, že se "v zásadě" podařilo dospět k dohodě. Lavrov dal již dříve najevo skepsi ohledně osudu smlouvy, protože pro Rusko jsou nepřijatelné podmínky, jaké si k prodloužení smlouvy klade americká strana.

