Koronavirus těžce zasáhl myšlení Čechů, dávají za pravdu i neuvěřitelným dezinformacím

Pojďme trochu vysvětlit, co může způsobit dezinformace. Matematické modely už od jara ukazují možné scénáře. A když exministr zdravotnictví Adam Vojtěch (možná si ještě vzpomínáte) „nařídil nošení roušek v souvislosti s návratem do škol“, tak premiér prohlásil: „Roušky? Jsem trochu v šoku z toho, co vypadlo z ministerstva zdravotnictví“. A dále tvrdil, že ministra uvedly odborné týmy v omyl.

Důsledkem takové informace byl odklad zavedení opatření a nyní jsme blízko lock downu. Není to ale nic výjimečného.

Přeborník z Ameriky: Donald Trump

Zřejmě není náhodou, že podle vědců z Cornellovy univerzity v New Yorku, kteří podrobili analýze přes 38 milionů anglicky psaných zpráv souvisejících s koronavirem, je hned 38 procent z těch dezinformačních nějakým způsobem spojeno s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Vzpomeňme na jeho šílenosti ohledně aplikace dezinfekce do žil nebo sdělení, že v boji proti covid-19 pomáhá ultrafialové záření. Právě on ještě donedávna patřil k největším dezinformátorům ohledně nového typu koronaviru. A pak se nakazil...

Oblíbené koronavirové hoaxy

Češi příliš neřeší, jestli zpráva, kterou šíří, je z kategorie fake news. I proto se sociálními sítěmi hojně sdílela informace, že roušky zabíjejí děti nebo že covid-19 je uměle vytvořený vir z jakési čínské laboratoře, který měl dokonce někdo schválně vypustit. Koronavirové hoaxy jsou zkrátka velmi oblíbeným tématem, je snadné jim uvěřit, je snadné jimi děsit.

Průzkumová agentura IPSOS zkoumala v pěti vlnách od března do srpna, jak k dezinformacím přistupují Češi a čemu věří. Prohlédněte si fotogalerii.

