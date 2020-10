Každý druhý Čech uvěřil nějaké fake news o koronaviru. A dezinformace ovlivňují, jak zvládneme epidemii. A situace je vážná

Snad žádná země nechce jít cestou promoření

Poslankyně Langšádlová kontaktovala velvyslance a poslance ze zemí jihovýchodní Asie i z EU, včetně často zmiňovaného Švédska. Co zjistila? Že ani jedna z těchto zemí nechce jít cestou promoření společnosti, získáním kolektivní imunity, všechny zmíněné státy se více či méně úspěšně snaží bránit šíření viru.

Informace a fake news o covidu

Velký obdiv mají Tchajwanci (23,8 milionů obyvatel), do dnešního dne mají pouze 517 nakažených, a to aniž by zastavili ekonomiku. Šíření Covidu 19 nelze dát volný průběh, říká poslankyně a dokumentuje na aktuálním vývoji.

- s fake news o koronaviru se setkalo 60 % Čechů, nejčastěji mladí lidé.

- fake news byly nejčastěji zaznamenány na Facebooku (zaznamenalo 41 % populace),

- na webových stránkách se zanamenalo 37 % fake news.

- 52 % populace uvěřilo fake news aspoň jednou, 25 % populace jim uvěřilo opakovaně. Češi nejčastěji věří že:

- pobyt na slunci pomáhá v prevenci proti koronaviru – věří tomu 32 % Čechů (ve světě 19 %)

- se vir přenáší prostřednictvím poštovních zásilek ze zahraničí (19 % Čechů vs. 35 % globální průměr, nejčastěji Indové) Varující

- 38 % lidí zaznamenalo v uplynulém půl roce pokles příjmů

- 9 z 10 Čechů se v souvislosti s koronavirem obává růstu cen, 54 % se obává, že bude muset snížit své životní standardy,

13 % populace mělo v uplynulém půl roce problém s úhradou běžných měsíčních plateb Zdroj: Ipsos.com

Okolo covidu-19 se šíří mnoho rozporuplných informací i ze strany odborníků, ale i zjevných dezinformací. V souvislosti s covid-19 mají mnoho podob, některé říkají, že za vším jsou bohatí a mocní jako Bill Gates, jiné, že vám při testu zavedou čip do krku, často se týkají očkování (oblíbené téma dezinformačních narativů již před covidem-19) a takto bych mohla pokračovat. Že vám to přijde nesmyslné? Že tomu přece nemůže nikdo věřit? Ale věří, jak uvádí studie Ipsos z letošního října. Každý druhý Čech uvěřil nějaké fake news o koronaviru[1].

Dezinformace nejsou nic nového, ve svých zprávách o nich píší naše zpravodajské služby, jsou pravidelným tématem jednání Parlamentních shromáždění NATO. To, v čem je však situace jiná, je skutečnost, že zatím co v minulosti, kdy se dezinformace týkaly EU, migrace, Krymu a Ukrajiny… měly vliv na politické chování a rozhodování, dnes ovlivňují to, jak zvládneme pandemii covid-19. „S politováním musím konstatovat, že krom vnitřních aktérů jsou i v tomto případě aktivní Rusko a Čína[2] konstatuje Helena Langšádlová, která se mimo jiné účastní i jednání Parlamentních shromáždění NATO.

Situace je vážná. Nemějme strach, mějme zodpovědnost

Co z toho vyplývá pro nás? Nemít strach. Strach v nás i ve společnosti není řešením. Cestou ale není ani popírání existence problému, byť to je častou stresovou reakcí na nepříznivé informace. Jsem přesvědčena, že jedinou správnou odpovědí je odpovědnost každého z nás. Ve společnosti neseme spoluzodpovědnost jedni za druhé a nesmíme dopustit, aby šíření infekce zahltilo zdravotní systémy, omezilo péči i o jinak nemocné a ohrozilo zdravotníky.

Musím přiznat, že s mrazením v zádech sleduji některé diskuse, že umírají jen ti, kteří by stejně brzy zemřeli. Nepochybně platí, že zemřeme všichni, přesto jsem pevně přesvědčena, že bychom se měli aktivně zasazovat o ochranu zdraví a životů právě těch nejzranitelnějších. Ano, v tuto chvíli nese velkou zodpovědnost vláda, která udělala v posledních měsících v přípravě na další vlnu pandemie mnoho chyb, ale zaleží i na odpovědnosti každého z nás, jak závažné budou zdravotní i ekonomické dopady.

Vytvořeno ve spolupráci s Mgr. Helenou Langšádlovou, poslankyní a místopředsedkyní komise pro hybridní hrozby PS PČR

[1] Dostupná na: https://www.ipsos.com/cs-cz/kazdy-druhy-cech-uveril-nejake-fake-news-o-koronaviru

[2] Dostupné na: https://euvsdisinfo.eu/eeas-special-report-update-short-assessment-of-narratives-and-disinformation-around-the-covid19-pandemic-updated-23-april-18-may/