Bohem vyvolený Trump. Americký prezident má po novém léku proti COVID-19 super schopnosti

/POLITICKÁ SATIRA/ Davy novinářů v rouškách nervózně přešlapují na dokonale střiženém zeleném trávnůku před sídlem prezidenta USA. Bílý dům čeká velký návrat válečníka z první linie. Celý svět skrze objektivy kamer nedočkavě sleduje, v jakém zdravotním stavu vyleze z pyšné helikoptéry Marine One.

Dveře se otevírají, voják s rouškou salutuje a hudba dodává celé situaci potřebnou dramatičnost. Ze dveří však nevystoupí Arnold Schwarzenegger ani jiný populární herec amerických akčních filmů. Dámy a pánové, pohodlně se usaďte, první opravdový akční hrdina vychází ven. Prezident Donald Trump právě zvítězil v boji “face to face” a očekává potlesk. Ještě aby ne!

Boží dotek

Poslední zasalutování a Marine One odlétá do hangáru. Blonďatý příčesek se vrátil domů a hodlá lidem předávat zkušenosti, které pravděpodobně zachrání svět. Všichni měli Donalda Trumpa za žijící karikaturu, sprostého a vlastně i prostého člověka. Pochybný podnikatel usedl na post prezidenta a podle některých začala noční můra. Jak ukázaly poslední dny, šlo o boží vůli. Bez něj by byl celý svět v koncích.

Vzpomínky na katastrofické hollywoodské filmy nejsou náhoda. Pravděpodobně i Bůh má na svém pohodlném obláčku v nebi Netflix, kde si v chvílích volna odpočívá u snímků jako Drtivý dopad nebo Armageddon. Jinak by totiž nemohl ukázat svým všemohoucím prstem právě na nemocného Trumpa.

Politici většinou mluví, debatují a získávají populistickými kroky sympatie svých občanů. Prezident Donald Trump je však jiný. Záměrně se nechal nakazit obávaným koronavirem, aby skrze boží prozřetelnost ukázal na zázračný lék. Michelangelo by měl přemalovat hlavní motiv Sixtinské kaple. Bůh totiž tentokrát natáhl prst Trumpovi a nikoli Adamovi. Zrodil se tak nový svět, svět bez virové pandemie.

Lék pro všechny

Byl to jeho nápad. Jen těžko domyslet tragédie, které by v budoucnosti civilizaci čekaly, kdyby se Trump nerozhodl zkusit experimentální lék Regeneron. Neoficiální pomocník proti koronaviru postavil prezidenta do latě. Ten údajně hned po jeho aplikaci vyskočil z postele, zahodil roušku, oslavil štěstí vítězným tanečkem a utíkal do prezidentské helikoptéry, kde na něj čekal nažehlený oblek.

Lékaři nestihli zareagovat, Trumpova ochranka už je k němu nepustila. Jen někteří přítomní hovoří o zázraku, kterého byli svědky. Údajně se v momentě podání léku celá místnost rozzářila zlatou barvou a i ten největší ateista cítil dotek boží. Byť jsou to informace přejaté z druhé ruky, existují i důkazy, které tento spirituální zážitek potvrzují.

Na internetu se objevila věrohodná fotografie místní nemocnice a okna pokoje, kde americký prezident stonal. Z ní je vidět velmi zvláštní záblesk onoho zlatého světla. Poněkud bláznivější historka se váže k tomu, že prý údajně Donald Trump díky léku a božímu doteku ovládá léčitelské schopnosti. Při rychlém úprku totiž podle neoficiálních dohadů proběhl oddělením intezivní péče, kde leželi pacienti ve stavu ohrožení smrti. Stačil prý jeden dotek prezidentovy ruky a do druhého dne byli všichni zdraví jako rybičky.

Ta úplně nejbláznivější teorie hovoří o svatozáři, kterou údajně spatřil jeden z fotografů, který na prezidenta čekal právě před jeho návratem z nemocnice u Bílého domu. Mnozí tento optický klam definují jako odraz zářícího světla z blond příčesku pana prezidenta.

Co je však na celé události zcela zásadní? Trump našel lék. Bude ho distribuovat všem občanům USA a jediné, co za to chce, jsou hlasy při nadcházejících volbách. Vzhledem k tomu, že tím vlastně zachrání civilizaci od neviditelné pandemie, která ochromuje kromě zdraví také ekonomiku, je to bezesporu maličkost. Jak jinak se odvděčit muži, jenž je dle všeho Bohem vyvolený.

