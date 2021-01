Rallye Dakar hýbe sexistický skandál, existuje i video. Může za něj posádka Aleše Lopraise

Video začíná narážkou, že "někomu v kamionu stojí o..s“. Budiž, chlapské řeči a kdo ví, o čem se chlapi předtím bavili. Nechme to být.

Jedna je sjízdná...

Pak můžete slyšet pár neškodných vět, když vtom se v mikrofonu ozve: „Hele, černoška z Roudnice jde vpravo. Jedna je plochá a sjízdná, ta druhá moc ne.“ Jestli to řekl přímo Aleš Loprais nebo jeho navigátor, nemá cenu řešit. Mluvit takto o ženě je samo o sobě dost hnusné. Tím spíš, když jde o dceru Martina Koloce, majitele Buggyra Racing, tedy soupeře týmu Praga Aleše Lopraise.

NA VIDEO SE PODÍVEJTE ZDE:



Koloc: Je to docela úchylné

Martin Koloc má dvě dcery, dvojčata Aliyyah a Yasmeen, obě se svou manželkou, bývalou Miss Seychely. Video napřed nechtěl bývalý dvojnásobný mistr Evropy v závodech tahačů vůbec komentovat. Pak přeci jen svolil k pár větám. „Je to docela úchylné. Tím spíš, když Aleš zná holky odmalička. Nechápu to.“

Nikdo by se však nedivil, kdyby si to s dotyčnými hulváty vyřídil ručně a stručně. Tohle se prostě nedělá. A to už vůbec nemluvě o té hlouposti, že tým nechá video uniknout na vlastní sociální sítě. Mimochodem, tam to také od fanoušků Loprais a jeho tým pořádně schytali. Snad se alespoň omluví, bylo by to na místě.

