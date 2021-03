Roman Šmucler: Omezujeme většinu národa, medicínský důvod ale žádný není. Cesta k normálu je přitom jasná

Rozvolňování po Velikonocích? Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného je to možné, ale jen za určitých podmínek a velmi opatrně. „Včera bylo pozdě. Kdyby nebyla spousta nesmyslů a dodržovali jsme méně nařízení, ale striktně, bylo by to jinak,“ řekl pro Čtidoma.cz Roman Šmucler.

Jediným smyslem je, že policie má lepší kontrolu

Alespoň jednu dávku vakcíny proti nemoci covid-19 má milion obyvatel České republiky. „A zhruba pět milionů lidí má tuto nemoc za sebou. Omezujeme většinu národa, které nic nehrozí, a medicínský důvod to nemá. Jediným smyslem je, že se to lépe kontroluje Policii ČR,“ vysvětloval pro Čtidoma.cz Šmucler.

Lidé podle něj nemají pocit, že jim někdo radí nebo jim chce pomáhat. „Stát zvolil nejjednodušší řešení, tedy plošná, a smysl je jednoduchá represe. Lidé reagují sabotáží. Pandemie přitom promořením a očkováním polevuje.“

Platíme a budeme platit obrovskou cenu

Šmucler není proti respirátorům, ale smysl mu dávají jen u ohrožených skupin. Byl by i pro opatření typu omezení masových indoor akcí apod. „A obecně opatrnost a hygiena jako při viróze, zdravotní filtry u škol a pracovišť. Platíme a budeme platit obrovskou cenu. Ale je politika a politici jsou pro lockdown ve velké většině. Musíme to prostě skousnout, je to náš život a jiný mít nebudeme, než někdo ukončí "nouzový stav",“ doplnil pro Čtidoma.cz.

