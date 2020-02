Stojí vlaky i autobusy, jsou uzavřené parky. Středočeský kraj hlásí nejvíce poruch v republice

Podle hasičů je nejhorší situace Příbramsku, Benešovsku a v okresech Praha-východ a Praha-západ. "Jde o popadané stromy nebo zajištění uvolněných částí střech nebo pergol," uvedli hasiči.

V Kladně v Doberské ulici nyní hasiči zasahují u střechy, kterou silný vítr posunul. "Ujela celá střecha, je nakloněná na chodník. Jede nám tam speciální kontejner s výdřevou a statik. Je uzavřený chodník," řekla mluvčí hasičů Tereza Fliegerová.

Pomáhá i těžká technika

Energetici mají nejvíce poruch na Kladensku, Příbramsku, Benešovsku a Rakovnicku. "V terénu máme stovky pracovníků poruchových čet, kteří se snaží obnovit dodávky elektřiny co nejdříve. Pomáhá jim i těžká technika, motorové pily, auta s plošinou, která usnadňují opravy vedení i prořezávání větví ve výškách. Příčinou poruch je pád stromů a větví do vedení následkem silného větru," řekla mluvčí firmy ČEZ Soňa Holingerová.

Silný vítr komplikuje v kraji dopravu. Nejezdí některé příměstské autobusy, provoz je omezený také na železničních tratích, vyplývá z informací na webu Českých drah. Strom spadl například na koleje mezi Milínem a Příbramí nebo mezi Čerčany a Týncem nad Sázavou na Benešovsku. Stojí také trať Blatno u Jesenice - Jesenice na Rakovnicku nebo Hvězdonice - Samechov na Benešovsku.

Některá města preventivně uzavřela místa, kde jsou vzrostlé stromy a hrozí jejich pád. Například Mladá Boleslav prostřednictvím městské policie uzavřela park Štěpánka, les v lokalitě Na Radouči a městské hřbitovy. "Vedení města doporučuje obyvatelům, aby, pokud nemusejí, nevycházeli v pondělí mezi 5. a 10. hodinou dopolední ven," uvedlo město na svém webu.

Zahlcená tísňová linka

Také Kladno uzavírá městské hřbitovy, nedoporučuje vcházet do lesů. "Z preventivních důvodů byl uzavřen i zimní stadion," sdělila mluvčí kladenské radnice Lucie Steinerová. Střecha stadionu není v dobrém technickém stavu, příští rok začne její rekonstrukce. V Čelákovicích u Prahy zůstane dnes zavřený hřbitov a dětská hřiště.

Zavřené kvůli větru zůstaly také některé školy. Výuku zrušilo Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře, zavřená je také Střední odborná škola Čelákovice, vyplývá z informací na jejím webu. Problémy hlásí také základní škola v Rudné u Prahy s kapacitou 731 žáků. "Vzhledem k povětrnostním podmínkám prosíme rodiče, pokud je to možné, nechte dnes děti doma. Ve škole aktuálně nejde elektrický proud, neteče voda a netopí se," napsal v 7:00 na webové stránky školy ředitel Pavel Kasal.

Tísňová linka hasičů ve Středočeském kraji byla v noci místy zahlcená, některé události tak vyřizovalo operační středisko hasičů i v Jihomoravském kraji. "Funguje to tak standardně, když je linka zahlcená, telefonáty takzvaně přepadávají do jiných krajů. Linka v Jihomoravském kraji tak přijímala některé události ze Středočeského kraje," vysvětlil mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška. To ale neznamená, že hasiči z jihu Moravy vyjížděli do Středočeského kraje, události operační středisko vyřizovalo a postupovalo zpět.