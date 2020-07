Vláda chce změnit dětské skupiny na jesle. Souhlasí koalice i komunisté, Praha se ale bouří

Praha nesouhlasí se záměrem přeměnit dětské skupiny na jesle. Podle zástupců hlavního města by chystané zpřísnění pravidel pro provoz zařízení a změny financování znamenaly kolaps předškolní péče v metropoli i zbytečně vydané stovky milionů korun, znemožnily by také návrat rodičů do práce.

Návrh novely se změnami schválila v pondělí vláda a projednávat ho bude Sněmovna. Opoziční ODS, TOP 09, lidovci a Piráti ohlásili, že budou v dolní komoře usilovat o zachování dětských skupin.

Zlomový srpen 2024

Podle vládní novely by dětské skupiny v nynější podobě měly přestat existovat do konce srpna 2024. Nahradit by je měly jesle pro děti od půl roku do tří let s přísnějšími pravidly. Vznikat by měly podle představ koaličních stran a komunistů, kteří kabinet podporují, hlavně v mateřských školách. Na místo pro potomka rodičů, kteří pracují či studují, by přispíval stát. Příspěvek i nejvyšší možnou úhradu od rodičů by na každý rok stanovila vláda.

Není důvod měnit

„Dětské skupiny se v praxi osvědčily a jejich transformace je zbytečná, nehospodárná a nezaručuje žádný výchovně vzdělávací přínos,“ uvedlo hlavní město.

Dětské skupiny měly řešit problém s nedostatkem míst ve školkách. V provozu je jich v ČR víc než tisícovka s asi 15 000 místy. Zhruba pětina zařízení pro 2700 dětí je v hlavním městě. „Pokud by došlo k jejich zrušení, mohlo by dojít ke kolapsu kapacit zařízení předškolní péče na území Prahy a zásadně by to znemožnilo návrat rodičů, zejména matek, které tyto služby využívají, do zaměstnání,“ uvedl radní pro školství Vít Šimral (Piráti). Plánované změny označil za "další z nelogických kroků vlády".

Konec evropských dotací

Dětské skupiny se platí z evropských peněz. Jejich čerpání skončí v polovině roku 2022. Příspěvek na místo nyní činí 9800 korun. Jakou částku by podle novely poskytoval stát a kolik by mohli hradit rodiče, není jasné. Příspěvek i maximální cenu pro rodiny by vláda stanovila pro každý rok v nařízení. V podkladech k novele ministerstvo práce počítá s příspěvkem 5000, nebo 7500 korun měsíčně.

Z evropských peněz se dotují inovativní projekty, které by měly po skončení podpory dál fungovat. Podle Prahy plánované změny tak jdou proti původnímu poslání. Hlavní město uvedlo, že z programu Praha - pól růstu investovalo do skupin asi 225 milionů korun a v září chce vyzvat žadatele, aby se ucházeli o dalších sto milionů na navýšení kapacity.

Problémy s personálem

Metropole nesouhlasí ani s tím, že by v jeslích měli pracovat jen zdravotníci a vyškolené chůvy. „Už teď v Praze nemáme dostatek zdravotnického personálu v zařízeních určených k výkonu tohoto povolání... doteď v dětských skupinách pracují i pedagogičtí pracovníci a není s tím žádný problém,“ podotkla radní pro zdravotnictví Milena Johnová.

Zákonodárci sněmovních opozičních občanských demokratů, lidovců, Pirátů či TOP 09 už uvedli, že se skupiny osvědčily a že budou při projednávání novely usilovat o jejich zachování. Vládní ANO a ČSSD s komunisty mají ve Sněmovně většinu.

