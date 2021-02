Vláda nařídila nosit respirátory, jejich dostatek ale nezařídila. K dostání jsou jen výjimečně

Zájemci o respirátory v neděli odpoledne nepochodili například v lékárnách v obchodním centru Futurum v Kolíně, rakovnickém hypermarketu Tesco, Bondy centru v Mladé Boleslavi nebo v Žežické ulici v Příbrami. Někde by mohly nové dorazit už v pondělí, jinde až ve středu.

„Máme je zarezervované. Jakmile budou na distribuci, tak nám je dovezou. Ale kdy to v průběhu příštího týdne bude, to vůbec nevíme,“ řekla jedna z lékárnic. Respirátory nebyly už o víkendu k dostání ani v prodejně Albert v Čestlicích u Prahy. Vláda tak nařídila něco, co je pro lidi nesplnitelné, řádné zásobování nezařídila.

Co říkají čísla?

Důvodem přísnější ochrany je horší epidemická situace. Ve Středočeském kraji v sobotu přibylo 1242 nakažených covidem-19. To je téměř o 280 případů více než ve stejný den před týdnem. Aktuálně je v regionu 19.015 nakažených.

V celém Česku v sobotu přibylo 6755 potvrzených případů, asi o 1600 více než před týdnem. Počet hospitalizovaných s onemocněním covid-19 klesl v sobotu k 6000, rekordní ale zůstává počet pacientů ve vážném stavu, je jich kolem 1300.

