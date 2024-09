Mrcha Fredegunda. Nevlastní děti trýznila, na jejích vlastních se kruté královně pomstil osud

Byla to žena z prostého lidu, jejíž ctižádostivost a krvežíznivost ji povznesly až do královského lože. Odstranila své sokyně a nepřátele a stala se královnou. Svých šest dětí milovala, ale nevlastní děti jí byly trnem v oku.

Chilperich I., který žil v prvním tisíciletí našeho letopočtu, si do konce života hřál na prsou hada v podobě ženy z prostého lidu. Byla to přitažlivá, ale krvežíznivá a vypočítavá žena – Fredegunda. Zkrátka mrcha. Porodila mu pět synů a jednu dceru. Osud ji však nakonec dostihl a potrestal ji na dětech.

Dcera se jí posmívala

Její vlastní dcera Riguntha se jí mnohokrát vysmívala pro její nízký původ. Rozhněvaná Fredegunda nedala na sobě nic znát a jednoho dne vyzvala dceru, aby si z její truhly vybrala šperk. „Když děvče strčilo pod masívní víko truhlice hlavu, pustila je na dceřinu šíji,“ vypráví Chad Denton v knize Největší krutovládci v dějinách Evropy. Rigunthu před smrtí zachránil její křik, který přivolal služku.

Rozpory mezi matkou a dcerou se stupňovaly. Někdy docházelo i k fyzickému násilí. Riguntha se měla dobře vdát, ale ona si oblíbila milostná dobrodružství, což se její matce moc nelíbilo. Nakonec přece jenom putovala za svým budoucím chotěm. Při cestě ji však lapkové okradli o poklady a o věno. Její matka tuto potupu brala dost těžce a krutě potrestala údajné viníky.

Smrt syna krátce po porodu

Královnin syn Theuderich zemřel jako kojenec. Tehdy se roznesla fáma, že na jeho smrti měly podíl čarodějnice. Tyto ženy se po dlouhém a krutém mučení nakonec přiznaly, že svými kouzly přivodily smrt nemluvněte. „Fredegunda přikázala, aby čarodějky byly škrceny a vplétány do kola, aby jim byly lámány kosti a nakonec aby byly upáleny na hranici,“ vypráví Helmut Werner v knize Tyranky.

Synové podlehli úplavici

Její synové Dagoberd a Chlodobert onemocněli úplavicí, na jejíž následky zemřeli. Epidemie se nevyhnula ani jejich otci, králi Chilperichovi, který se zázračně uzdravil. Po smrti synů truchlili oba královští rodiče. Fredegunda dokonce požádala manžela, aby snížil daně, a tím z ní odňal vinu a boží trest. „Bůh trpěl naši špatnost dost dlouho. Nyní přijdeme o děti. To slzy chudých jsou příčinou jejich smrti. Nyní ztratíme to nejkrásnější, co jsme měli! Prosím vás! Posviťme si na všechny ty nespravedlivé daně!“ naléhala na manžela Fredegunda.

Nevlastní děti

Svoje děti milovala nade vše a udělala by pro ně nemožné. Zato nevlastní děti jí byly trnem v oku. Zasloužila se o to, aby nezdárný syn Merovech zůstal vězněm v klášteře. Nebo dalšího nevlastního syna Clovise obvinila, že uhranul její syny, kteří zemřeli na úplavici. Clovise uvěznili a nakonec ubodali.

Osud si našel nejen její děti, ale i ji samotnou. Chladnokrevná Fredegunda podlehla jednoho dne smrtelné chorobě, čímž se mnoha lidem oddechlo. Její syn Chlothar II. pak sjednotil Francii a tím vytvořil jednotnou a mocnou říši, která překonala staletí.

Zdroj: autorský článek spolu s dalšími zdroji (C. Denton: Největší krutovládci v dějinách Evropy, H. Werner: Tyranky)

