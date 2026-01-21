Alain Delon. Donchuan a dandy, který na to měl. Byl to prostě gentleman

Alain Delon se zapsal do duší diváků především jako filmový padouch se srdcem člověka
osobnost

Byl to nejkrásnější muž světa, ačkoliv nevelkého vzrůstu. Zkrátka malý velký muž! Dandy k pohledání – do sebe zahleděný a poživačný gentleman, který dost dbal na to, jak vypadá, a liboval si v luxusu. Pro své milostné hrátky si vybíral krásné ženy, které mu mohly poskytnout různé výhody. Hereckou doménou pro něj byly detektivky, v nichž často ztvárňoval zločince a policajty.

Fešák a filmový darebák z nesmrtelných filmů 60. a 70. let. Tak by se dal nazvat pan herec, který mohl sbalit každou. Herecká kariéra, která trvala skoro šedesát let, byla přetržena v požehnaném věku a nám nezbývá než vzpomínat při sledování snímků, ve kterých hrál.

Donchuan věčně cool

Alain Delon byl cool, charismatický, krásný a neodolatelný muž. To se o některých mužích dnes říct nedá, protože dnes jsou chlapi všelijací. Byl to sice gauner a ženy po něm prahly, není však dokázáno, že by kdy nějakou udeřil nebo ponížil. Zkrátka byl to světa znalý bohém a gentleman zaměřený na krásky. Svádění a milování žen bral jako své poslání a dalo by se říct, že láska pro něj byla pouhá hra. On tomu však pokaždé, když měl nějakou ženu, věřil. Zkrátka jej časem Schneiderová, Nico a jim podobné omrzely a hledal vášeň a erotiku v další náruči. Dokonce ani obě paní Delonové do smrti snubní prstýnek nenosily. Byl to velký muž a jedinečný herec, jenž v každém filmu dokazoval, že na to má. Snad každý film s Delonem je odrazem hercovy osobnosti. „V jednom filmu Delon sedí hodinu před zrcadlem a opravuje polohu klobouku. A právě v tom spočívá postava a postoj, který ovlivnil desítky dalších filmů o cool nájemném vrahovi,“ vyjádřil se režisér Bertrand Blier. 

Nájemný vrah, který se bál

Vyznamenal se ve stovce filmových snímků, v nichž vynikal trhák jménem Le Samourai. Hlavní hrdina Jef Costell se živil jako nájemný vrah. Tak dlouho zabíjel, až na něj přece jenom došlo i přes neprůstřelné alibi, které mu vždy ochotně zaručila manželka Jane. Jednou totiž obdržel zakázku s cílem zavraždit majitele nočního klubu Marteye. Policii unikl prozatím jen o vlásek a byla tu ještě jedna věc. Když si vyzvedával honorář za vraždu, trklo jej, že vlastně on měl být ta oběť. Ve filmu zazářila i paní Delonová a bylo dost vidět, jak to mezi nimi jiskří. „Jejich pohledy, plné významu, jsou dostatečné, aby se kamera zachvěla,“ dovtípil se francouzský kritik Bertrand Guyard. Delon v tomto snímku dovedl obraz nájemného vraha k dokonalému mistrovství. Překonal vše, co dosud dokázal, když v ikonickém béžovém trenčkotu a šedém klobouku herecky světu předložil kamenný stoicismus vraha se studenýma modrýma očima za ledovou fasádou. 

Delonovo soukromí

Celé jeho vlastní jméno bylo dost krkolomné – Alain Fabien Maurice Marcel Delon. Narodil se v Paříži ještě před 2. světovou válkou v roce 1935. Jelikož se rodiče rozvedli a nebyli schopní se o něj starat, převzali jej do péče pěstouni. Když oba zemřeli při dopravní havárii, putoval zpět k matce. Z každé školy vždy vyletěl, a tak mu nic jiného nezbylo než pracovat jako řeznický učedník u svého otčíma. Poté utekl k námořnictvu a zažil i vojenskou kariéru, kterou mu překazil vojenský kriminál za krádež džípu. Konečně na filmovém festivalu v Cannes koncem 50. let 20. století si jej všimli producenti a dávali mu prozatím malé a epizodní role. Kromě dlouholetého románku bez oltáře s Romy Schneiderovou se stala jeho osudovou ženou Natalie, s níž měl syna. Ani druhá manželka Rosalie van Breemen s ním nevydržela do konce, ačkoliv se na výsluní držela docela dlouho. 

Alain Delon sice opustil scénu, ale jeho pohled – ten ledově modrý, pronikavý a nečitelný – zůstane v dějinách filmu navždy. Dokud se budou promítat snímky jako Samuraj nebo Borsalino, Delon nepřestane existovat. Zůstává ikonou, která nepotřebuje slova, aby vyprávěla příběh o osamělosti a cti.

