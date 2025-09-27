Tak už to má za sebou i božská Claudia Cardinale. Kočka se vším všudy, zkrátka akorát
Spolu s Brigitte Bardot patřily mezi top francouzské herečky. Obě dvě nádherné a talentované. Na rozdíl od Bardot se nikdy neobjevila nahá ani zcela nahoře bez. Snad to bylo právě tím, že ji první manžel držel pod zámkem. Hrála v řadě francouzských a italských filmů a dostala se i do Hollywoodu. V 90. letech se chopila postu velvyslankyně dobré vůle UNESCO pro obranu práv žen.
Italská sexbomba Claudia Cardinale zemřela letos 23. září ve věku 87 let. Měla bohatý a někdy až divoký život, a co je krásné – srdíčko jí doťukalo ve společnosti jejích dětí v Nemours, kde poslední léta žila. Nebyla ke konci života sama jako mnoho jiných slavných.
Herečkou být nechtěla
„Claudia Cardinale ztělesňovala svobodu, vizi a talent, které významně přispěly k dílům těch největších, od Říma přes Hollywood až po Paříž, kterou si zvolila za svou vlast. My Francouzi si tuto italskou a globální hvězdu budeme vždy nést v srdci, pro věčnost kinematografie,“ vyjádřil se francouzský prezident Emmanuel Macron. Představovala novou generaci hvězdné krásy. Měla krásný obličej s jiskrou a dokonalou figuru. Navíc to byla osobnost a holka, za kterou se chlapi na ulici ohlíželi.
Hned první filmové úspěchy ji dostaly na stránky bulvárního tisku. Žila 15 let s filmovým producentem Francem Cristaldim. Tento vztah měl jeden háček. Když jí bylo 19 let, porodila syna Patricka. Musela s Cristaldim podepsat smlouvu, podle které nemohla svého syna přiznat před veřejností. Navenek jejich „láska“ vypadala jako pohádka. Byl to však teror a Claudia byla producentovou otrokyní. Vlastně herečkou být nechtěla, protože k této profesi ji přinutil Cristaldi. Časem si ovšem své povolání, které si neochotně vybrala, oblíbila.
V polovině 70. let měla štěstí a dosáhla rozvodu s dlouholetým tyranem. Rozvodové klání bohužel trvalo několik let. Její sláva rostla a dostávala stále více rolí ve francouzských filmech. Brzy přišla nová láska s režisérem Pasqualem Squitierim, která se tentokrát zakládala na přátelství a porozumění navzdory drobným obtížím. Squitieri jí umožnil druhé těhotenství a narodila se jim dcera. Ačkoliv zpočátku herectví nenáviděla, díky mnoha okolnostem a lidem kolem v něm našla zalíbení. „Profesi kinematografie jsem neprožívala proto, abych unikla před životem, ale abych ho prožívala lépe než skutečný život, i kdyby jen s větší upřímností a uvědoměním,“ vysvětlila Cardinale v pozdějším věku.
Slzy nad Delonem
Poslední dobou se se smrtí retro slavných herců a hereček roztrhl pytel. Minulý rok jsme se loučili s šarmantním lamačem ženských srdcí Alainem Delonem a letos to byla Claudia, která ještě nedávno Delona upřímně oplakávala. Vzpomínala na film Leopard, kde si spolu zahráli. „Ples skončil. Tancredi šel tančit s hvězdami. Jsem požádána, abych to vyjádřila slovy, ale ten smutek je až příliš intenzivní. Sdílím bolest jeho dětí, jeho blízkých, jeho fanoušků...,“ reagovala Cardinale. Která hvězda světové kinematografie 50. a 60. let 20. století to bude příště? Bude to snad Sophia Loren? Brigitte Bardot? Nebo kdokoliv jiný?
Z královny krásy sexbombou
Narodila se v Tunisu v roce 1938 sicilským rodičům, kteří z ní chtěli mít učitelku. Dostala ale roli v koprodukčním filmu Dny lásky. Stala se také královnou krásy v soutěži pod záštitou agentury pro propagaci italské kinematografie v Tunisku. Její fotka zdobila obálku prestižního časopisu, což se jí moc nelíbilo. Drobné úspěchy ve filmu ji přiměly nastoupit na Národní filmovou školu, ze které po třech měsících utekla. Když po znásilnění zjistila, že otěhotněla, před skandálem ji zachránil Cristaldi. Neměla to s ním jednoduché, ačkoliv jí dopomohl ke slávě.
Jejím odchodem se definitivně uzavírá jedna z nejvíce pohádkových kapitol evropského filmu. Její tvář se stala tváří éry, která s ní odešla do filmového nebe. Získala si srdce diváků upřímností a talentem, který přesahoval dekády. „Ale abyste mohli dělat tento druh práce, musíte být velmi silní, jinak ztratíte svou osobnost, svou identitu. Nevíte, kdo jste. Je to fantastické, protože jsem prožila tisíce životů, nejen svůj,“ vyznala se Cardinale.
Zdroj: autorský článek
KAM DÁL: Odhalení ze soukromí Sigourney Weaver. Má nebinárního potomka a tento fakt dost dobře přijala.