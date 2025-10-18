Jára Kohout u soudu. Měl často potíže se zákonem, ale protože s ním byla sranda, mnohé se mu odpouštělo
Vyučil se zubařem a zpočátku hrál divadlo po večerech. Dobrý byl v kabaretních představeních a muzikálech. Měl obchodní talent, a tak si koupil rovnou dvě divadla – Švandovo a Osvobozené. Komunistický puč po vítězství nad fašisty už nedal a emigroval. Sice se po roce 1989 na chvilku vrátil, ale ne nadlouho!
Komik Jára Kohout nebyl žádný svatoušek. Kolikrát byl vítaným hostem na policii – hlavně kvůli nevhodným jevištním výstupům. Jeden z průšvihů souvisel s jeho emigrací, kdy nepřišel na jeviště. „Je mi to moc líto, ale já musel fouknout. Slibuji, že víckrát už to nikdy neudělám,“ hájil se Jára Kohout.
Vrah za volantem
Časté byly hercovy prohřešky za volantem. Rád vyprávěl vtipnou historku, jak jej zastavil strážník, když jel po Praze. Chtěl s autem zdrhnout, ale strážce zákona se zeptal: „Kde je lucerna?“ „Ty vole, to nevíš? Ve Vodičkově ulici!“ odpověděl známý herec. Jednou jel nedovolenou rychlostí, a když couval, poškodil vedle stojící motocykl. Kupodivu zbaběle ujel z místa činu. „Jest pravdou, že tehdy při couvání autem jsem nepatrně zachytil blatníkem motocykl, který stál těsně za mnou,“ vyjádřil se. Mimo jiné v roce 1947 zavinil střet osobního auta a traktoru s nákladem uhlí v pražských Holešovičkách, když při zahýbání z vedlejší ulice nedal přednost.
Požár v divadle
Slavný komik nebyl jen dopravní šílenec, ale i žhář. V roce 1939 pomohl k požáru v divadle, které řídil a kde vystupoval. Oheň začal vznícením dekorací na jevišti a s největší pravděpodobností příčinou bylo, že opona visela příliš blízko jevištního reflektoru, což vedlo k jejímu doutnání a rozšíření požáru. K tragédii nakonec nedošlo díky použití hasicího přístroje a protipožárních opatření. Kromě opony plameny poškodily osvětlovací můstek, kabel elektrického vedení k reflektorům a dvě stropní kulisy. Vznikly bohužel majetkové škody v hodnotě 700 korun, které uhradila pojišťovna.
Prohřešky za Hitlera
Nedal si pokoj ani za protektorátu. Za zmínku stojí aférka ve vinárně „U Kohouta“ v ulici V Jámě, jejímž byl majitelem. Seděl tam se svým divadelním souborem a provokoval německého důstojníka. Uražený fašista neprodleně učinil hlášení na vyšších místech, a proto se dostal známý komik do vazby, kde si ale dlouho nepobyl. Zachránila ho pravidelná účast na politických skečích Českého rozhlasu, což byly hrané scénky zesměšňující známé osobnosti v exilu nebo Židy. Neměl tyto nucené aktivity rád, i když měl kvůli nim řadu výhod – třeba zbrojní pas.
Tak jako mnoho jiných umělců, politiků a dalších významných osobností i Jára Kohout to v komunistickém Československu nedal a emigroval. To by nebyl on, kdyby svoji vlast neopustil bez nějakého vroubku. Utekl totiž a dlužil poštovní správě za telefonní poplatky. Exekuce už na něj nemohla, protože byl dávno „za kopečkama“. Ano, byl to rebel a vtipálek, který vždy sršel humorem a radost a smích dával druhým až do smrti.
Zdroj: autorský článek
KAM DÁL: Jack Nicholson a politika. Výtržník a násilník, kterému se vše promíjelo kvůli jeho šarmu a talentu.