Jack Nicholson a politika. Výtržník a násilník, kterému se vše promíjelo kvůli jeho šarmu a talentu
Právě máme volby a je určitě velkým překvapením jejich výsledek. Za Atlantickým oceánem mají také politiku! Osobitý názor na ni má vynikající americký herec Jack Nicholson. Jeho maniakální smích, smysl pro humor a nezaměnitelný hladký, hluboký, protahující se hlas mu zajistily světovou popularitu. Má šest dětí a rád pije pivo. A zvláště o jeho vztahu k politice je tento článek.
Již delší dobu Nicholson koketuje s politikou a veřejně se vyjadřuje k některým tématům. Jaký je jeho skutečný postoj? „Mám pocit, že když budu v této oblasti neutralista, mohu být v mém oboru působení efektivnější,“ vyjádřil se herec.
Jak to má s politikou
O politice hovoří otevřeně a s typicky zvednutým obočím. Tak třeba bývalého britského premiéra považuje za rockovou hvězdu a fandil i Hillary Clinton. K prezidentům stávajícím i minulým má také svůj svébytný názor. „Podporuji každého prezidenta. Tečka,“ tvrdí Nicholson. A hlavní je, že nikdy nechtěl být prezidentem a je pro něj vždy důležité mít s prezidenty dobrý vztah. V 70. letech, když byl mladý, prosazoval volnou lásku a kouřil marihuanu. A chtěl legalizovat drogy. Dnes se v tomto ohledu zklidnil, i když řádí jinak. Chtěl by monopolní ústavní zákony a větší platy pro učitele. Také by podle něj politici měli hledat cestu, jak propojit armádu a policii.
A když už jsme u té policie, u Nicholsona platí přísloví: „Kdo s čím zachází, tím také schází!“ Kupodivu má potíže se zákonem jako sexuální deviant. Nedávno se soudil s prostitutkou, které slíbil 1000 dolarů za její služby. On ji však hrubě fyzicky napadl a žádné peníze jí nedal. Ačkoliv poškozená Catherine Sheehan dostala odškodnění ve výši 32 000 liber, je jí to málo a chtěla by vymáhat více. „Nyní ji zranění skutečně zabíjí. Občas nevidí a těžko se vyrovnává s bolestí (…) Lékařské výdaje již dosáhly 60 000 dolarů (…) Původní vyrovnání nestačí,“ brání svoji klientku advokátka Ira Chester. Sheehan prý nebyla jediná, koho hrubě napadl. Vždy šlo o stejný scénář, kdy si pozval nějakou sexuální pracovnici do bytu a nabídl jí finanční odměnu.
Oblíbené téma – solární energie
Hodně jej trápí aktuální kauza na téma úspory energie. Budoucnost vidí v solární energii. „Solární elektřina je jediná věc, která může mít na tento problém vliv. Je příliš velký. Nemáme schopnost elektřinu vyrábět ani ji přeměňovat, pokud nepřejdeme na velkou solární energii. Je to technický problém, nikoliv vědecký,“ vysvětluje Nicholson. Zároveň kritizuje všemocnou vládu ropné energie a zpochybňuje, že kdy vyhrají solární zdroje energie. „Není nikdo v oboru, jehož živobytí by nějakým způsobem nezáviselo na ropných dotacích. A já teď nehanobím ropný průmysl. Řekněme, že existuje zlý génius. Každý den, kdy ať už je jakýkoliv ropný zájem, brání tomu, aby se to pochopilo, tento člověk dělá svou práci v rámci toho, co každý den vydělá,“ dodává herec.
Snad za to může jeho původ
V dětství to měl zajímavé. Jako chlapec žil v přesvědčení, že jeho babička je jeho matka a vlastní matka že je sestra. Problém byl v tom, že byl údajně nemanželský syn tanečnice Frances Nicholson a showmana Donalda Fucilla. Muselo se to tajit, protože v té době by byl skandál, kdyby se na to přišlo. Italský původ otce a irští předci matky z něj vytvořili divokou temperamentní osobnost, která se s životem nemazlí. Právě pro tuto povahu s ním měli lidé problémy. A byly tu i jeho výstřednosti a aférky. A nebylo jich málo!
Biologického otce nikdy nepoznal a vychovávali jej matčini rodiče. Později byl v šoku, když se dozvěděl pravdu o své matce. Za odhalení vděčí reportérovi časopisu Time, který zkoumal Nicholsonův život. To, jak vyrůstal, jeho původ a tajemství, které před ním dlouho skrývali, z něj udělaly člověka, jakým celý život byl. Je takový, jaký je! Zkrátka je svůj! „Nechci, aby lidé věděli, jaký doopravdy jsem. To pro herce není dobré,“ říká o sobě Jack Nicholson.
Zdroj: autorský článek
KAM DÁL: Tak už to má za sebou i božská Claudia Cardinale. Kočka se vším všudy, zkrátka akorát.