Co dělat pro sladké sny. Několik užitečných rad, jak dobře spát
Už žádné počítání oveček! Objevte skutečně funkční triky, jak si zajistit hluboký a osvěžující spánek. Kvalitní spánek je klíčem k tomu, abyste se cítili plnohodnotně a šťastně. Po přečtení tohoto článku budete vědět, jak na to, a každý den se budete probouzet svěží a plní energie.
Každý člověk to má jinak. Někomu stačí pouze pět hodin spánku a někdo dodržuje doporučovaný osmihodinový spánkový režim. Někdy se objeví nespavost, jejíž příčinou mohou být deprese nebo stres. Nejsou vzácné případy narušení spánku u obézních lidí, kdy redukce váhy vede i k úpravě spánku.
Aby se dobře hajalo
Občasné poruchy spánku lze řešit a můžeme jim předcházet třeba tím, že všechny starosti běžného života necháme v obýváku a nepustíme je do ložnice. Před spaním se také doporučuje teplá koupel s vonným olejíčkem a příjemné uvolnění.
Také je dobré si vytvořit seznam problémů, které nás nenechají spát, a nechat je až na druhý den, ačkoliv se říká: „Co můžeš udělat dnes, nenechávej na zítřek!“ V tomto případě je však lepší své noční můry netahat do postele a odložit je až na dobu dalšího východu slunce. Hodně pomůže i relaxace nebo meditace před usnutím – vhodná bývá tzv. progresivní Jacobsonova relaxace. Někdy stačí otevřít knihu nebo si poslechnout příjemnou hudbu. A hlavně se vyplatí vstávat a usínat ve stejnou dobu.
Spěte do polosyta a do polopita
Zásada číslo jedna je všeho s mírou. To znamená, že se nejen nesmíme před spaním natláskat vším možným, ale usínat o hladu s kručícím žaludkem také není to pravé. Elixírem spánku je nepochybně mléko s medem, které usnadňuje usínání díky cukru obsaženému v nápoji. Mozkové buňky jsou pak schopné absorbovat z krve více tryptofanu, jenž se přemění v lidském organismu v uklidňující serotonin. Stejně tak škrobovité potraviny rovněž působí jako uklidňující sedativum. A samozřejmě bylinkové čaje jako heřmánek, kozlík lékařský a citroníkový květ nikdy nezklamou.
Dluhy, které narůstají v noci
Na univerzitě v Groningenu na počátku nového milénia probíhalo výzkumné šetření na téma „Epidemiologie lidského cirkadiánního času“. Výzkum byl cílen na jevy jako věk, pohlaví a denní režim a jejich vliv na spánek a bdění. Experti kladli důraz hlavně na chronotyp, což je jediná cirkadiánní proměnná, která je dostupná ve velkých studiích provedených na lidech. Odborníci mimo jiné definovali vnitřní čas reprezentovaný již zmíněným chronotypem, který bývá často významnější než vnější čas, tedy sluneční nebo sociální.
Při vyvození závěrů vědci zároveň nadhodili praktické tipy. Cirkadiánní hodiny jsou mechanismem, který je kombinací biologie, genetiky, fyziologie, medicíny, psychiatrie a epidemiologie. Biologické hodiny jsou u každého individuální a vždy je důležité prostředí a světlo. Cirkadiánní věda přináší mnoho výzev týkajících se pracovního a zejména směnového režimu nebo třeba oblasti cestování přes poledníky. A nejde pouze o spánek. Ve hře jsou i další aspekty života, jako jsou výkon, sociální kompetence nebo fyziologické a duševní zdraví.
Zdroj: autorský článek
