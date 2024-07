Nejbohatší český youtuber Jon Mariánek: Kluk z Hustopečí vydělal na dětech 33 milionů

Skoro milion odběratelů. Jon Mariánek je podle nejnovějšího žebříčku českých youtuberů tím finančně nejúspěšnějším. Mladý Čech, který před lety odjel hledat štěstí do USA, za rok vydělal těžko uvěřitelných 33 milionů korun. Pro spoustu mladých se stal vzorem, jeho podnikání ale také vzbuzovalo mnoho kontroverzí. Podívejte se na příběh nejbohatšího youtubera Česka.

Nikdo na české YouTube scéně nevydělal víc než pětadvacetiletý Jon Mariánek pocházející z Hustopečí u Brna, jak píše česká mutace Forbesu. Začínal jako drtivá většina českých youtuberů u počítačových her a postupně svůj videoobsah úplně změnil na popis svého nevšedního života. Jaký je recept na jeho úspěch? Jednoduše řečeno: dostaňte se do týmu jednoho z nejúspěšnějších youtuberů světa, Jakea Paula. Když byl na studijním pobytu v USA, vyhrál konkurz na videoeditora v týmu jeho bratra, Logana Paula, a časem se dopracoval až na Jakeova střihače.

Z Hustopečí do milionářské vily

Jeho život se změnil. Z chudého kluka se stal člověk obklopený milionovým byznysem, luxusními auty a krásnými ženami. „Prodávám american dream, protože věřím, že existuje a je dosažitelný i pro děcko z Hustopečí, o kterém učitelky říkaly, že skončí ve fabrice u pásu,“ tvrdil o sobě Mariánek. A jak se zdá, mnoho lidí sledování jeho opulentního životního stylu baví. Mariánek byl ale také zdrojem mnoha kontroverzí.

Nenávidím Čechy, hlásal Mariánek

Známým se stal hlavně poté, co se po sociálních sítích rozšířila videa, kde kromě nebezpečných činností také vyjadřuje své antipatie vůči Čechům: „Já hejtuju Čechy už od svých dvanácti let, nejsem hrdej na to, že jsem Čech, a vadí mi jejich lenost, závist, zbabělost, pomluvy, nulové ambice a sebevědomí, sklopený hlavy,“ vyplodil Mariánek v roce 2021 – svůj obsah ale vždy paradoxně cílil jen na české publikum. Rozhodl se tak obsahově následovat svého chlebodárce, Jakea Paula, který se na světové scéně prezentuje podobně.

Mariánek i Paul vydělávali na dětech

Mariánek se setkal s velkou vlnou. Na svých profilech na YouTube, Instagramu a TikToku totiž svému, z obrovské části nezletilému publiku propagoval produkty Jakea Paula. Právě ten na mladistvé diváky zaměřil „kurzy influencerství“, které jim říkají, že vzdělání je na nic a budoucnost je v sociálních sítích. Prvních pár videí za 7 dolarů, další za 57 dolarů. Vše se zaměřením na to, aby rodičům dětí vytáhly z peněženek co nejvíce peněz. Všechny děti totiž samozřejmě po životě plném luxusu zatoužily také a cesta vypadala velmi jednoduše.

Mariánek jako prodejce vzduchu

Z Paula se stává díky vychytralému zacílení na děti multimilionář. Jedním z těch, kdo na Mariánkův a Paulův podivný byznys ukázali, byl Martin Mikyska ve svém pořadu Mikýřova úžasná pouť internetem. Popsal tam podrobně všechny Mariánkovy praktiky, které minimálně hraničily s dobrými mravy a zneužívaly neznalost dětských diváků. Od nákupu kryptoměn až po jakýsi program, který na konci sliboval finanční nezávislost. Samozřejmě za doprovodu Mariánkových zasvěcených rad, které zněly třeba jako „nebuďte dementní a myslete hlavou“.

Z youtuberů podnikatelé

Jak ale Mariánek i jeho vzor Paul nabírali fanoušky a sponzory, jejich obsah se stával stále méně a méně kontroverzním. Mariánek má vlastní merch, tedy kolekci oblečení a reklamních předmětů, natočil vlastní klip a mezi jeho současné sponzory patří alternativní platební karta Revolut, Netflix nebo W, kosmetická značka jeho chlebodárce Jakea Paula – tedy tradiční firmy, které už příliš o kontroverzi nestojí.

S bohatými sponzory se změnil

Z Paulova okolí – třeba luxusní vily za miliony dolarů – také pochází nejvíce obsahu, který Mariánek točí, a většinou ukazuje právě přepychový životní styl, který si „kluk z Hustopečí“ dopřává a jeho typický divák něco takového nikdy nezkusí. Je jasné, že podobný obsah bude vždy populární – otázka je, jak obohatí jeho nezletilé publikum a jakou hodnotu budou mít taková videa v budoucnu. Ale to už musí posoudit sám divák.