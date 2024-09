Václav Neckář: Měl úspěch díky roztrženým kalhotám

Představte si, že stojíte na pódiu, cítíte se skvěle a najednou… prásk! Roztržené kalhoty. Pro většinu z nás by to byla noční můra. Pro Václava Neckáře to byl zlomový okamžik. Roztržené kalhoty mu přinesly nejen trapnou chvilku, ale i obrovský úspěch.