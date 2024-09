Česko řeší povodně, Babiš se ve sněmovně rozčiluje, že není čočka na kyselo

Babiš si nemůže dát čočku na kyselo a musí to řešit celý parlament. Když včera jednala Poslanecká sněmovna, její hlavní náplní bylo řešení povodní a nezáviděníhodné situace těch, kterých se živelná pohroma dotkla. Předsedy hnutí ANO se to ale netýkalo, protože měl podstatně palčivější problém. Sněmovní restaurace přestala servírovat jeho oblíbené jídlo a Babiš vysvětloval proč.

Andrej Babiš si nevidí do úst. To není žádná novinka a z některých jeho projevů v Poslanecké sněmovně je to hodně znát. Ve svých projevech také dokáže propojit věci, se kterými by měli problém i ti nejlepší řečníci. Zatímco jeho nohsledi Karel Havlíček a Alena Schillerová vytrvale rýpou do vlády kvůli povodním, stavebnímu řízení nebo zaměření českého eurokomisaře, Andreje Babiše se tyto přízemní problémy příliš nedotkly. Co se ho ale dotklo velmi, je zřejmě to, že ve sněmovní jídelně už neservírují jeho oblíbené jídlo. Jal se tedy vyšetřovat, co za tím stojí.

Babišovi zrušili čočku na kyselo

Jen chvilku potom, co sněmovna uctila oběti povodní minutou ticha, začal Babiš mluvit o poměrech ve sněmovní kantýně. „Já dneska chci tady mluvit, paní předsedkyně, a možná budete překvapena, o tom, jak chodím tady do Besedy na čočku na kyselo. Já jsem se na ni těšil a pan kuchař mi řekl, že už nikdy nebude. A víte proč? Nevím, jestli vy víte vůbec, jaká je situace v gastru tady ve sněmovně. A jako bývalý podnikatel a toho času politik, bohužel politik, vím, že to nejcennější, co je, jsou zaměstnanci,“ prohlásil Babiš a začal obšírně řešit platy sněmovních kuchařů a pomocné síly s tím, že jsou ve sněmovně tyto pozice silně podhodnocené. Po Babišově projevu zazněl sálem potlesk. Samozřejmě, že poslanců hnutí ANO.

Pekarová: Babiš je odtržený od reality

Jakkoliv vám nemusí být ohodnocení sněmovních zaměstnanců lhostejné, není zcela vhodné řešit je veřejně u řečnického pultíku jako Andrej Babiš. A to obzvláště v momentě, kdy v Moravskoslezském kraji ještě neopadla voda a řada lidí ve vaší zemi bojuje se smrtícím živlem už několikátým dnem. Pak můžete totiž riskovat to, že se nad vašimi stížnostmi mohou pozastavovat nejen obyčejní lidé, ale hlavně vaši koaliční partneři. Šéfka TOP-09 Markéta Pekarová Adamová se takové šance hned chytila.

„Zatímco Jesenicko a Opavsko řeší nedostatek pitné vody, poslanec Babiš se ve Sněmovně zabývá nemožností dát si ve sněmovní jídelně čočku a kritizuje nízké platy v gastru. Míra jeho odtržení od reality evidentně dosáhla maxima,“ uvedla na síti X. Babišův projev podobně okomentoval i poslanec STAN Petr Letocha zvolený za nejvíce postižený Moravskoslezský kraj.

Úderka Havlíček a Schillerová nepolevují

Zbytek hnutí ANO však na rozdíl od Babiše nekouká do talíře, ale hledí na blížící se krajské volby a snaží se přesvědčit nerozhodnuté voliče, že Česko povodně nezvládlo tak dobře vlivem neschopných koaličních politiků. Nejvíce na této frontě bojuje zřejmě Karel Havlíček, který tváří v tvář blížící se přírodní katastrofě shazoval jihomoravského hejtmana Jana Grolicha slovy, že u nedávného tornáda působil jako „juniorní pučmidrátek, který se díval zpovzdálí“. S tím, že Grolich má velmi slušnou šanci na znovuzvolení, to zcela určitě souvisí jen pramálo.

Podobnou rétoriku zvolila i první žena hnutí ANO Alena Schillerová. „Je mi líto, že musím konstatovat, že postižení povodněmi mají velkou smůlu, že neštěstí je potkalo za vlády Petra Fialy,“ napsala exministryně financí, která ještě několik dní zpět psala, že „stojíme před výzvou, která nezná barvy politických stran“. Jistě, ale jen do té doby, než zjistíme, že se blíží volby.

