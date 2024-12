Dobře placená dovolená? Petr Pavel je pracovně v Austrálii, Zemanovi kamarádi pukají závistí

Zřejmě si nevšiml, že si Petr Pavel u protinožců neužívá sluníčka, ale má pořádně nabitý program. Dvorní novinář Miloše Zemana tak využívá všechny příležitosti, kdy může jeho nástupce kritizovat. Pracovní cesty ale neodmyslitelně patří k úkolům prezidenta republiky. Dá se to ale pochopit. Jeho oblíbenec Zeman totiž místo reprezentace naší země preferoval teplo domácího krbu.

Zatímco Miloš Zeman za celé své druhé pětileté funkční období vyjel do zahraničí v šestadvaceti případech, Petr Pavel už byl Česko reprezentovat třicetkrát, a to má za sebou ani ne dva roky prezidentování. A zatímco Miloš Zeman (až na dvě návštěvy Číny a Izraele) téměř neopustil Evropu, Petr Pavel zvládá cestování i do vzdálených zemí.

Dovolená? Ani náhodou

V Austrálii má prezidentský pár skutečně napilno. „V rámci návštěvy se prezident setká s vrcholnými politickými představiteli země, zahájí australsko-české business fórum nebo pronese projev na prestižním Lowy Institute v Sydney. Navštíví také Univerzitu v Adelaide, která je proslulá svými inovačními programy, a zúčastní se slavnostního otevření nové budovy zastupitelského úřadu České republiky v hlavním městě Canbeře. Na všech místech je plánováno rovněž setkání s krajanskými komunitami,“ uvedl Pražský hrad k Pavlovu programu. Austrálií Petr Pavel nekončí, v sobotu na ni navazuje návštěva Nového Zélandu.

To, že má prezidentský pár skutečně nabitý program, ukazují i fotografie, které si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Stihl několik projevů a mnoho setkání jak s českými krajany, tak s význačnými australskými politiky. Ti směrem k českému prezidentovi nešetří slovy chvály. Manželka Eva jej v maratonu návštěv doprovází. Rozhodně tak nejde o žádnou dovolenou.

Na Pavla pějí Australané chválu

To, že Petr Pavel není jen další návštěvou z malé a vzdálené země, dokazují i slova, která při jednom z projevů pronesl tamní šéf parlamentu Benjamin Franklin. „Je to mimořádný lídr nejen své země, ale i na mezinárodní scéně. Jeho pověst je známá po celém světě, nejen kvůli jeho angažmá v armádě, ale i kvůli tomu, že je jeden z nejhlasitějších hlasů, proč je důležité hájit hodnoty, které tady v Austrálii sdílíme. Hájit demokracii, toleranci a angažovanost všech demokratických zemí světa,“ řekl na adresu českého prezidenta.

Zemanův dvorní novinář sympatizuje se zločinci

Není divu, že Radim Panenka nenechá na Pavlovi nit suchou. Novinář je autorem knihy o údajném spiknutí během Zemanových zdravotních problémů, kdy nebylo jisté, zda své prezidentské povinnosti bude moci dále vykonávat. Radim Panenka je podle webu Hlídací pes i lobbista za srbské zájmy v Česku a velký odpůrce existence Kosova. Třešničkou na dortu je třeba to, že na svém facebooku přál k narozeninám válečnému zločinci Ratku Mladičovi a Srbům se omlouval za bombardování Jugoslávie, které se odehrávalo, když byl jeho oblíbenec Zeman premiérem.

„Zemanovi jsme platili LDN Lány“

Panenkovy jedovaté poznámky na adresu Petra Pavla se setkaly s poměrně bouřlivými reakcemi, jak vyplývá z drtivé většiny komentářů, které redakce Čtidoma.cz analyzovala. „Ano, pane Panenko. Je to prezident. Stejně jako se z peněz daňových poplatníků platily cesty a posléze ošetřování bývalého prezidenta. Co tam máte dál?“ ptá se jedna z komentujících na Twitteru. „Když jsme mohli platit čtyři roky LDN Lány a prezidenta, co úřad téměř nevykonával, proč bychom nemohli platit zahraniční cesty, což je přesně to, co se od reprezentativní funkce hlavy státu očekává?“ klade Panenkovi otázku další.