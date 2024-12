Důvěřivci přestali posílat peníze, dezinformátor Netík se rozplakal

Z šesti tisíc lidí mu poslalo peníze jenom pět. Jak je těžký úděl proruského dezinformátora, v posledních dnech ukázal Jakub Netík. Na jednom ze svých živých vysílání si plačtivým hlasem stěžoval, že mu lidé neposílají skoro žádné peníze. Nejvíc by ale ušetřil, kdyby nevyhrožoval lidem a nekončil kvůli tomu u soudu.

„Měl jsem prosbu, abyste v rámci svých možností podpořili spolek Hlas boží, hlas lidu. Byť pětikorunou, desetikorunou, jak kdo uzná za vhodné. A bylo pět odezev. Mělo to velký ohlas. Pět. Číslo pět,“ stěžuje si třesoucím se hlasem odsouzený lhář a dezinformátor Jakub Netík, který vyhrožoval členům vlády, že budou viset. Má přitom na Facebooku pět tisíc přátel a dosah videí šest tisíc lidí. Následně jmenovitě děkuje lidem, které sice nemá v přátelích, ale také přispěli.

Škemrá na lidech peníze

Jak to tak vypadá, jednomu z nejznámějších českých dezinformátorů a kritiků všeho, co se zrovna hodí, došly peníze. „Nejsem vznešený, nejsem žádný princ ani král,“ blábolí Netík a vykládá, že je s lidmi, kteří mu (ne)posílají peníze, na stejné úrovni. „Když vás poprosí přítel o pomoc, a vypadá to pak, že vysílám sám pro sebe, nedokážu si představit, že na moji výzvu reagovalo jen pět lidí,“ říká s ještě větší naléhavostí v hlase Netík a obviňuje sociální sítě, že mu snižují dosah.

Jako zhrzená milenka

„Proč jsem nakousl tohle téma?“ ptá se sám sebe dezinformátor a konečně se dostává k jádru pudla. „Nic není zadarmo. Mě by zajímalo, co děláme špatně? Nebo co dělám já špatně?“ ptá se svých sledujících Netík s výrazem zhrzené milenky, které její amant právě stopl štědré kapesné. „Jestli se opravdu má slova nenaplňují v činech. Já jsem taky ty věci nedělal zdarma. Před tím soudem jsem nestál sám za sebe. Myslel jsem úplně na všechny. Stál jsem tam i za tu protistranu, která šíří bludy,“ dělá ze sebe Jakub Netík novodobého Ježíše.

Stopli mu kapesné

Jistě. Jakub Netík totiž myslel na nás všechny, když vyhrožoval vládě. „Rakušane, vládo, Putin zná viníky. A stejně jako on visel tam na té budově, tak i vy všichni, vlastizrádci tohoto národa, kteří adorujete fašismus v této zemi, budete viset. Do jednoho! Tahle slova neodvolám, nikdy v životě! Každý z vás může dokázat hodně, tak jako já,“ hřímal ústecký malíř pokojů a hvězda proruské dezinformační scény. Tehdy se zřejmě cítil takzvaně silný v kramflecích, protože jej na pódiu podporoval rozvášněný dav. Ten samý dav však teď, zdá se, zavřel peněženky a přestal posílat Netíkovi kapesné, ze kterého žil.

Za vyhrožování dostal podmínku

Za svoje výroky si vysloužil sedmadvacet měsíců podmínky se čtyřletou zkušební lhůtou. Soudce mu neskočil na bizarní tvrzení, že měl na mysli vyvěšení plakátů dotyčných na budovu ministerstva. „Soud nemá pochyby o tom, jakým způsobem to bylo myšleno, jakým to bylo pronášeno, nikdy se těm lidem neomluvil,“ citoval tehdy soudce právník Zdeněk Šarapatka.

U soudu sice byl jako beránek, po svém odsouzení však už opět hřímal silná slova. „Věřím, že každý nemá odvahu se nechat v uvozovkách ukřižovat. Rozkaz zněl jasně, nesmí projet za žádnou cenu. A my jsme s tím počítali, že to tak dopadne, a my se budeme dovolávat,“ dělal ze sebe mučedníka člověk, který se nebyl ani schopen přihlásit ke svým vlastním slovům, která prokazatelně pronesl, a každý tuší, že opravdu nemyslel obrázky politiků visící na nějaké budově.