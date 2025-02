Kateřina Konečná nás pozdravila z totalitní Číny, komunistka doopravdy ale není

Pokud si představíme základy ekonomického programu komunistické strany, jde o zpochybnění nedotknutelnosti soukromého majetku. To je základ, na kterém Marx stojí. Když se mluví o tom, že krajní pravice a krajní levice se podobají a že jde o teorii podkovy, vždy říkám, že to není pravda. Komunistické strany, speciálně u nás KSČM, se ve většině případů vzdaly marxistického programu a místo toho přijímají program, který má blíže ke krajní pravici. Přinášíme rozbor s politologem Karlovy univerzity Janem Charvátem.

Kateřina Konečná a pozdrav z Číny

Šéfka komunistů a Stačilo! vyrazila do Číny na vlastní náklady, tvrdí. To ale není podstatné, důležité je varování BIS před Čínou a kupováním politiků totalitním režimem. Zajímavá je i její podpora nového amerického přístupu k informacím dle Trumpa a Muska, které přednášel JD Vance na bezpečnostní konferenci v Mnichově. Zástupce komunistů proslulých cenzurou volá po svobodě slova. V této souvislosti je třeba zmínit prokazatelné zvýhodnění republikánské kampaně před prezidentskými volbami v USA, jak prokázala studie Queensland University of Technology v Austrálii. Manipulace s informacemi je jedním se znaků totality. Něco jako tradiční komunistické heslo „boj za mír“

Kdo se v Česku postará o lidi? Levice v Česku

Konzervativní levice v Česku není a chybí a měla by vzniknout. Levice, která nebude liberální a bude spolupracovat s konzervativní pravicí, když to tak nazveme. V boji proti kapitalismu a velkým korporacím, přičemž velkým zastáncem tohoto přístupu býval podporovatel ruské propagandy Petr Drulák a dodnes je zámecký pán Matěj Stropnický.

Co znamená být komunistou? Je Kateřina Konečná komunistka

„Z pohledu marxismu (základní učení komunistických principů pozn. Red.) rozhodně není Kateřina Konečná komunista“ tvrdí politolog Charvát. Mimo jiné hlásá, že NATO je pakt sloužící USA k agresivní politice Tvrdí komunistka Konečná ale i SPD. To dělí občany na „hodný lid a zlé elity“, což je pro většinu naštvaných srozumitelné.

Komunisté nejsou komunisté: vlastnictví a kapitalismus je v pořádku

Kromě ekonomického programu komunistů, který je relativně levicový, ale nikoliv radikálně levicový, zahrnuje i zastavení migrace, zastavení evropské integrace, odmítnutí EU nebo vyhlášení referenda o EU a NATO. To dnes rezonuje mezi voliči směřujícími tímto směrem.

Zastavit EU

Pryč s NATO (kdo nás bude bránit proti Rusku?)

Zastavíme Green Deal

Zastavíme migraci, zastavíme Green Deal. "Pokud bych řekl, která strana bojuje proti Green Dealu, migraci a EU, řekli byste, že jde o krajní pravici. A přitom jde o komunistickou stranu. Komunisté převzali kulturní, tedy politický program krajní pravice, což odpovídá debatě, že levice by se měla vrátit k ekonomické levici a zároveň narazit na kulturně konzervativní politiku," dodává politolog.

Komunistka Konečná pochopila situaci dříve a lépe než Maláčová a SOCDEM, nehlásá levicová témata, ale to, co se dá „dobře prodat“. A k tomu, v rozporu s levicovou orientací, v Europarlamentu pracuje ve prospěch českých korporací, které ji za dobrou práci chválí. Čeští komunisté se původnímu marxismu se vzdálili, těžko vlastně odhadnout, o co jim ideově jde kromě podpory ruských zájmů, když přijali liberální vizi kapitalismu a hlásají ultrapravicová hesla.

Bojuje dnes někdo za obyčejné lidi? Ultrapravice?

Komunisté přijali liberální vizi kapitalismu a křičí ultrapravicová hesla. A krajní pravice jako SPD o sobě mluví jako o konzervativní straně, ale sociálně citlivý ekonomický program také nemají. Jen zásadní hesla o migraci a proti systému. Což je teoreticky prostor pro SOCDEM, která se se Stačilo! nedohodla. Boj za „obyčejné lidi“, se dnes změnil na sliby a benefity pro „své voličské skupiny“

Sliby a peníze pro voliče. Jenže i státu dojdou jednou peníze a v Maďarsku začíná být draho

Viděli jsme to i v Polsku za PIS: „I když s potraty nesouhlasím, mám se lépe“ bylo slyšet od voličů PIS díky státním subvencím. Protekcionistická opatření jako extra příspěvky na děti, zvýšení důchodů právě pro mohutné voličské skupiny. Benefity pro „své voličské skupiny“ něco stojí, v Orbánově Maďarsku začíná už být draho a Polsko má ukrutný státní dluh. Odnesou to děti dnešních voličů PIS a Orbána.

Kdo v Česku podporuje Rusko

Krajní levice: například Konečně!

Krajní pravice: například SPD

Když obě politická uskupení mají vlastně obdobný program a obdobná hesla. Komunisté dnes teoreticky představují konzervativní levici. Když se podíváte na program, je zřejmá levicová ekonomická část, ale také zahrnuje například nedotknutelnost soukromého majetku, což je komické vzhledem k tomu, že jde o komunistickou nebo přebarvenou komunistickou stranu, shrnuje politolog Charvát.