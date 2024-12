Lipavský je prostě zbabělec, tvrdí šéf Babišova Mladého ANO. Všechno ale bylo úplně jinak

„Ministr zahraničí Lipavský měl přednášku na Londýnské univerzitě UCL, kde utekl před hrstkou propalestinských aktivistů. Ať už si o konfliktu v Gaze myslíte cokoliv, jedno je všem jasné: Lipavský je prostě zbabělec,“ říká Adam Knedlhans ve videu, které oběhlo sociální sítě. Informace, které předseda Mladého ANO sdílí, se však hned v několika podstatných momentech rozcházejí s tím, co se na místě podle aktérů konfliktu dělo.

Jak to bylo doopravdy?

„Na doporučení britských bezpečnostních složek jsem dnes bohužel musel předčasně ukončit moji přednášku na University College London. Nejde jen o mě, v takové situaci jde o bezpečnost celé delegace, která sem se mnou přicestovala,“ psal bezprostředně po incidentu na síti X přímo ministr Jan Lipavský. Situaci na místě popisoval stejně i reportér Oldřich Neumann, který jí byl přítomný. „Demonstranty se pokusili mírnit další účastníci diskuse, jeden z nich se snažil téma stočit k podpoře Ukrajiny. Z bezpečnostních důvodů musel ministr Lipavský s delegací přednášku opustit nouzovým východem,“ potvrzuje situaci na místě. K žádnému „srabáckému útěku zadním vchodem“, jak situaci popisuje Knedlhans, tedy zřejmě nedošlo.

Lipavský chtěl diskutovat

Předseda mladých babišovců také naznačuje, že se Lipavský ani nesnažil protestující konfrontovat. To je však v přímém rozporu s tím, co se na místě dělo podle mluvčího resortu zahraničí Daniela Drakea. Ten iRozhlasu sdělil, že ministr byl připraven jít s odpůrci do debaty, ti mu to ale hlasitým křikem neumožnili a nakonec musel uposlechnout doporučení britských policistů a místo z bezpečnostních důvodů opustit. „Přednášku na téma kolektivní paměti a jejího vlivu na zahraniční politiku jsem měl v úmyslu dokončit a odpovídat na dotazy v diskusi,“ napsal tehdy sám Lipavský. Podle Knedlhanse však jen „stál, civěl a nic neříkal“. Kde bere tyto zaručené informace, však ve videu neříká.

Těžko říct, jestli Knedlhans sází na to, že jeho sledující mají krátkou paměť, nebo na to, že si informace neověřují. Podle komentářů, které se pod videem množí, to však vypadá, že lidé si listopadový incident pamatují úplně jinak, než ho šéf Mladého ANO převyprávěl.

Před kritiky se schovává Babiš

„Chceme lidi, co se dokážou postavit za svou zemi, ne ty, co utíkají při prvním problému,“ vyčítá Lipavskému Knedlhans. Možná by však bylo dobré, aby zapátral v paměti a vzpomněl si na některé situace, ve kterých se ocitl právě jeho šéf Andrej Babiš. Není to totiž tak dávno, kdy se před svými odpůrci po zásahu vajíčkem ukryl ve své cukrárně v Průhonicích. A když 17. listopadu 2020 potkal své odpůrce na Národní třídě, další rok raději dorazil v šest ráno, aby měl jistotu, že jej nečeká žádná konfrontace. To je zřejmě ta odvaha, o které Knedlhans mluví.

