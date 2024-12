Linka z totality do války: Obnovili vlak z Ruska do KLDR, už chybí jen cestující

Nejprázdnější vlak na světě. Tak by se dala nazvat nová linka mezi ruským městem Chasanem a severokorejským Tumangangem. Putinův režim s tím severokorejským pojí skvělé vztahy. Zvláště poté, co Kim Čong-un začal Putinovi dodávat vojáky pro boj na Ukrajině. Je tu jen jedna otázka. Kdo a proč bude vlakem, který pojede třikrát týdně, jezdit?

Severní Korea se pomalu otvírá světu, alespoň tomu v nejbližším okolí. Režim nutně potřebuje zahraniční valuty, které pomáhají financovat nejen chod země, ale i rozmařilý životní styl diktátora Kim Čong-una a jeho blízkých. Ti milují západní luxus, který si ale za severokorejské wony nekoupí. Proto Severokorejci potřebují stále více udržovat styky se zahraničím, a tak se KLDR s Ruskem dohodla na obnovení železničního spojení dvou příhraničních měst. Ruské dráhy to oznámily na svém telegramovém kanálu.

Dvě lokomotivy a prázdný vagon

Objevilo se video, kde jeden z vlaků opouští ruský Chasan. Video ale vzbudilo víc otázek než odpovědí – jediný vagon, který z jakéhosi důvodu táhnou dvě lokomotivy, obsluhují hned čtyři průvodčí. A na záběrech ruské agentury RIA Novosti není vidět ani jeden jediný cestující.

Cesta netrvá dlouho

Vlak bude jezdit třikrát týdně – v pondělí, ve středu a v pátek. Pokud by si někdo představoval dlouhou a strastiplnou cestu, bude na omylu. Podle ruského Yandexu trvá cesta pouhých sedmnáct minut, mnohem delší než samotný výlet vlakem tak bude zařizování potřebných povolení na obou stranách. To nás dostává k zásadní otázce: Kdo bude takovým vlakem mezi Ruskem a nejuzavřenější zemí světa jezdit? Běžní Severokorejci či Rusové to totiž rozhodně nebudou, vidina, že obyvatelé KLDR dorazí do Ruska za nákupy či naopak, je totální sci-fi.

Doprava pracovní síly

V souvislosti se zmiňovanou potřebou zahraničních měn zmiňují experti pro server NK News, že vlaky výrazně ulehčí cestu severokorejských dělníků na zahraniční pracoviště v Rusku. Pro Kima je to jeden z vydatných zdrojů zahraničních peněz. Vlakem údajně do Ruska dojelo i na deset tisíc vojáků, kteří mají Putinovým mužům pomoci v bojích na okupované Ukrajině.

Ruští turisté v KLDR

Druhým důvodem otevření železnice jsou samozřejmě turisté. V listopadu, kdy vlaky byly v pilotním provozu, jimi do Severní Koreje odcestovalo podle guvernéra Přímořského kraje asi třináct stovek. To nevypadá jako velké číslo, ale vzhledem k tomu, že průměrně podle NK News za čtyřdenní návštěvu KLDR zaplatí 400 dolarů (9,5 tisíce korun), znamená to pro Kimovu diktaturu vítaný přivýdělek – a hlavně v cizí měně.

Oteplování vztahů

Rusko a KLDR se v poslední době velmi přibližují. Dokazují to i slova výše zmíněného guvernéra Přímořského kraje na Dálném východě. „Pokračujeme v rozvíjení humanitárních vazeb s našimi korejskými soudruhy! Jsem si jistý, že máme skvělé vyhlídky. Klíčem k úspěchu jsou dobré a respektující vztahy mezi našimi národy,“ píše na svůj telegramový kanál Oleg Kožemjako. Podle médií, která se severokorejským režimem zabývají, proběhlo hned několik návštěv delegací KLDR v Rusku a naopak. Lze tedy očekávat, že provoz na hranici stoupne, ačkoliv jak je vidět i z videa, nepůjde o vysoce vytížené spojení.