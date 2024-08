Omezování alkoholu v režii Pirátů je politická sebevražda. Češi na to nejsou připraveni

„Alkohol představuje v České republice závažný problém s významnými zdravotními a sociálními důsledky,“ stojí v prohlášení Pirátů, kteří koncem července vyhlásili válku alkoholu. V čele se svou expertkou na návykové látky Janou Michailidu chtějí navrhnout změny, které by omezily konzumaci alkoholických nápojů. „Mezi ně patří povinné zdravotní varování na etiketách, podobně jako je tomu na krabičkách cigaret, či zákaz reklamy na alkohol v televizi a rozhlasu mezi 6:00 a 20:00, aby děti a mladiství nebyli v takové míře vystaveni reklamám na alkohol,“ píše Michailidu spolu s poslankyní Klárou Kocmanovou.

Více buzerace, méně svobody

Iniciativa vyvolala bouři nejen mezi lidmi na sociálních sítích. Lidé často srovnávali pirátské předvolební heslo z roku 2017 ve znění „Více svobody, méně buzerace“ s tím, že nyní chce představitelka levicového křídla strany, která o sobě prohlašuje, že je komunistka, nařizovat lidem, kdy si co mohou koupit. A bouři to vyvolalo i v samotné straně, kdy někteří členové strany dokonce navrhovali, že by Michailidu měla být odstraněna od pomyslného kormidla – podle některých dalších funkcionářů je řešení zákazu alkoholu před volbami politická sebevražda, a jak bylo vidět, není na tématu shoda ani uvnitř strany.

Vláda má omezení alkoholu v programu

Politolog Jan Charvát však poukazuje na fakt, že Michailidu neřeší žádné překvapivé téma. V programu ho má totiž nejen Pirátská strana, ale celá vláda. „Michailidu ve skutečnosti neřekla nic jiného, než co je v programovém prohlášení celé vlády. Tedy, že se alkohol má řešit,“ říká politolog. Veřejnost to však může vnímat jinak. „Mnoha lidem se může zdát, že vláda lže, když neustále prohlasovává úlevy pro tiché víno a podobně,“ myslí si Charvát a dodává, že k tomu, co hlásá Michailidu, se vláda sice v minulosti přihlásila, akorát to před volbami nevytahuje.

„Vláda si je totiž dost dobře vědoma, že v Česku to je dost sebevražedný přístup, ačkoliv se v posledních letech více a více mluví o tom, že alkohol je větší problém než drogy,“ říká expert. To ostatně potvrzují i čísla. „Pro obrovskou skupinu lidí je běžné jít po práci na pivo či na víno a na nějaké brždění konzumace alkoholu není naše společnost tak úplně připravená,“ dodává. „Když se na to podívám z hlediska nějaké racionality před volbami, tak to chytré není,“ hodnotí postup Pirátů.

Uvnitř Pirátů to vře

Chybu také vidí v jakési neviditelnosti předsedy Ivana Bartoše. „Do Bartoše se chtějí teď všichni trefovat, ale pravdou je, že vlastně vůbec není slyšet ani vidět. On je předseda strany, ale kdo o něm něco ví? Odešel na ministerstvo a zmizel z veřejného prostoru. On je nejen ministr, ale pořád i šéf strany a vůči svým členům má odpovědnost a povinnosti pořád,“ vysvětluje odborník.

„Nezapomínejme na to, že do všech politických stran vstupují lidé, pro které je důležité osobní ego. Takže v tomhle směru to od Michailidu nemusí být míněné jako útok proti Bartošovi, ale prostě to může být snaha přitáhnout pozornost, která se povedla, ačkoliv je to pozornost negativní,“ uzavírá Charvát.

