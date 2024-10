Rakušanova „stalkerka“ Turková neumí číst grafy. Třináct procent není většina

Údajná ekonomická odbornice z Rajchlova hnutí PRO dokazuje svá tvrzení grafem, který sama nepochopila. Ivana Turková, která se prezentuje jako ekonomická odbornice, chtěla zaútočit na Ukrajince a na pomoc si vzala zprávu českého Ministerstva vnitra. Šéfa tohoto ministerstva přitom jeden čas věrně následovala na debatách, kde se jej snažila znemožnit. Jediné, co ale ukázala, je to, že sama neumí graf ani správně přečíst.

Expertka píše ministru vnitra Rakušanovi a děkuje ministerstvu za přehledný graf. Graf, ze kterého pochopila, že 13 procent je většina. Tedy když si člověk nevšimne zbylých 87 procent. „Děkuji Ministerstvu vnitra za velice přehledný graf, z kterého je patrné, že většina příchozích z Ukrajiny zneužívá naší pohostinnosti, neboť se nejedná o válečné uprchlíky, nýbrž o ekonomické migranty,“ bije na poplach Ivana Turková. „Není se tedy co divit Maďarsku, které změnilo podmínky podpory ukrajinským uprchlíkům, a nově se bude podpora týkat pouze 13 regionů, které jsou přímo zasažené touto válkou,“ píše politička a oslovuje ministra vnitra Rakušana.

Jezdila s Rakušanem jako „fanynka“

„Tak Rakušane, když už jste to takhle hezky zpracovali, tak co si vzít příklad z Maďarska?“ píše politička. U Víta Rakušana se chvilku zdržme – Turkovou totiž k němu pojí jakási přitažlivost. Autor článku si toho všiml na debatách „Bez cenzury“, které ministr vnitra pořádal v regionech, jež nebyly nakloněné současné vládě. Ivana Turková byla pravidelnou návštěvnicí podobných debat, potkali jsme ji minimálně na třech z nich. Pokaždé se pokoušela mermomocí dostat ke slovu a Rakušana oslnit svými znalostmi, zároveň ale papouškovala bludy, které hlásá její strana, tehdy hlavně týkající se Ukrajiny. Od počátku roku, kdy debaty probíhaly, se toho mnoho nezměnilo.

Ekonomický expert Turková: 13 % je většina. Klasická dezinformace

A co zbývajících 87 %, to je menšina? Myšlenkové pochody samozvané expertky mají několik zásadních problémů, které si v následujících odstavcích postupně rozebereme. Když tvrdí, že většina příchozích „zneužívá naší pohostinnosti“, vychází zřejmě z toho, že graf ukazuje nejvyšší hodnotu (procento uprchlíků) ze Zakarpatské oblasti. Tedy zmíněných 13 % a nazývá je většinou. To, že přišli ze Zakarpatí, neznamená, že na začátku války či separatistických akcí ruských agentů nežili na východě. Navíc dalších 87 %, tedy skutečná většina v grafu zmíněných migrantů, k nám mířila z oblastí, kde místní poznali válku doslova na vlastní kůži.

Bezpečno není nikde na Ukrajině

Pokud si však Turková myslí, že oblasti na západě Ukrajiny jsou bezpečné, bylo by možná dobré více sledovat zprávy. Lvov, který leží 70 kilometrů od polských hranic, se stal nesčetněkrát cílem ruských raketových útoků a při těch posledních, kdy rakety dopadly do blízkosti vlakového nádraží, zemřelo ve městě šest lidí a desítky z nich byly zraněny. Pokud to Turková považuje za oblast, kde vládne mír, jsou její představy poněkud pokroucené. Autor článku uvedená místa navštívil naposledy letos v březnu a to samé by doporučil i někomu, kdo šíří podobné rozumy.

Její teorie nesedí

Je také velká škoda, že Turková zřejmě z celé zprávy Ministerstva vnitra viděla jen onen jeden graf. Jinak by totiž musela tušit, že její teorie o ekonomických migrantech je celá postavená na hlavu. Čtyřicet šest procent lidí jsou vysokoškoláci a skoro devadesát procent jich má práci na plný úvazek. Zapadnout by také neměla nedávná zpráva, že Ukrajinci, včetně těch, kteří jsou zaregistrovaní jako uprchlíci, Česku za uplynulý půlrok vydělali 4,4 miliardy korun po odečtení nákladů, které s nimi naše země má. O tom jsme psali zde.

K Rajchlovi od Okamury

Turková přešla do strany PRO z Okamurovy SPD – na starosti tu má poměrně rozsáhlé portfolio. Je údajně odbornicí na daně, důchodovou, sociální a rodinnou politiku. Měla by tedy rozumět tomu, že kvůli slabé porodnosti je naše ekonomika na imigraci závislá. Ukrajinci nás nic nestojí, obsadí tisíce pracovních míst, které Češi z různých důvodů neobsadili, a ještě do státu přinesou miliardy na daních a odvodech, které pak můžeme využít pro rozvoj přesně těch oblastí, které má Turková na starosti. To však zřejmě političce v zápalu boje proti současné vládě uniká.