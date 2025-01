Srovnání, jak si žijeme v Praze a jak si žijí ve světě. Nejsme na tom tak zle

V Brně se žije lépe než v Praze. A to přesně o půl bodu. A hůř se mají třeba San Franciscu nebo Las Vegas nebo Birmingham. Daleko za Prahou je také Londýn, Toronto nebo většina Polských měst

A navíc, Brno je na tom lépe než Praha! Jenže Češi si rádi stěžují, hlavně jak se máme špatně proti ostatním. Překvapivě se však v mnoha světových městech žije mnohem hůř než v Praze či v Brně. Navíc Češi mají stále spoustu hospod a obchůdků i na vesnicích, to na západě už nebývá. Podívejte se, jak se žije v jednotlivých světových městech.

Je pravda, že nejdražší město pro život na světě je Curych. A co se týká životních nákladů, na dalších místech najdeme Lausane, Ženevu, Basilej a Bern. Mezi ně se hrdinně vklínil jen New York až za nimi se se krčí extra drahé San Francisko!

Brno lepší než Praha nebo Londýn a mnohem lepší než Budapešť

V první řadě je třeba říci, že Brno je na tom lépe než Praha. Sice jen o půl bodu, mezi velkými městy je Brno 94. se 172 body a Praha 97, když má o půl bodu méně. A hůř se mají třeba San Franciscu nebo Las Vegas nebo Birmingham. Daleko za Prahou je také Londýn, Toronto nebo většina Polských měst, jako Varšava, Krakov či Poznaň. A stovku míst hůře jsou také Budapešť nebo Athény. Podrobný přehled zde: Quality of Life Index by City 2025

Nejbohatější města

Pojďme se podívat na nejbohatější města, jejichž obyvatelé největší kupní sílu. Asi nás nepřekvapí, že boháči žijí v Basileji, ve městě mezi Švýcarskem, Francií a Německem a ve středisku farmaceutického a hodinářského průmyslu. Hned po Švýcarech mají plné kapsy Američané ze Seattlu a Atlanty. Pak se vracíme zpět do Evropy do Lucemburku a litujeme, že už nemáme nic společného s králem Janem. Lucemburčané jsou čtvrtí nebohatší měšťané na světě. A pak zase plejáda amerických měst jako St. Louis, Austin, Cincinnati. Vlastně 22 nejbohatších měst najdete v USA nebo ve Švýcarsku.

A kde se žije nejlépe, když ne v Brně?

Přece v Haagu v Holandsku. A druhé nejkvalitnější živobytí je také v Nizozemí, v Groningenu. Následuje bohaté Lucembursko a švýcarská města. V žebříčku nejkvalitnějšího prostředí pro život jednoznačně vede Evropa, Benelux a Švýcarsko a Dánsko. Naopak málokdy by chtěl žít v nigerijském Lagosu nebo v Manile na Filipínách. Dobře na tom nejsou ani brazilská egyptská města.

Index kvality života

Samozřejmě nejde o to, jestli vás má někdo rád, jde výhradně o to, jak se ve městě žije. Což je samozřejmě souvislé i se slušností a bezpečností, třena na Donbase je teď zle ekonomicky i lidsky.

Index kvality života ve městech (Quality of Life Index by City 2025) se skládá z několika ukazatelů a z poměru mezi

kupní silou

bezpečností

indexem zdraví obyvatel města

životními náklady

cenou nemovitostí

indexem dopravní obslužnosti

znečištěním ve městě

počasím

Vše se srovnává s New Yorkem (USA), ten má index 100. Což neznamená, že se tam žije nejlépe, New York je až 190. místě, skoro sto míst za Brnem!

Co znamená co

Index životních nákladů (bez nájmu) : Tento index ukazuje relativní ceny spotřebního zboží, jako jsou potraviny, restaurace, doprava a služby. Nezahrnuje náklady na bydlení, jako je nájem nebo hypotéka. Například město s indexem životních nákladů 120 je odhadováno o 20 % dražší než New York (bez nájmu).

Index nájmu : Tento index odhaduje ceny nájmů bytů ve městě ve srovnání s New Yorkem. Pokud je index nájmu 80, naznačuje to, že průměrné ceny nájmů v daném městě jsou přibližně o 20 % nižší než v New Yorku.

Index potravin : Tento index poskytuje odhad cen potravin ve městě ve srovnání s New Yorkem. Numbeo používá váhy položek ze sekce „Trhy“ k výpočtu tohoto indexu pro každé město.

Index restaurací : Tento index porovnává ceny jídel a nápojů v restauracích a barech s těmi v New Yorku.

Index životních nákladů včetně nájmu : Tento index odhaduje ceny spotřebního zboží, včetně nájmu, ve srovnání s New Yorkem.

Místní kupní síla : Tento index ukazuje relativní kupní sílu ve městě na základě průměrné čisté mzdy. Domácí kupní síla 40 znamená, že obyvatelé s průměrnou mzdou si mohou dovolit průměrně o 60 % méně zboží a služeb ve srovnání s obyvateli New Yorku s průměrnou mzdou.

Jak se mají Češi? V Praze jsou hospody plné

Pohledem turisty, který přiletěl do Prahy se máme báječně, hospody jsou tu plné Čechů, pivo a víno teče proudem, v hospodách se obědvá i večeří. To na západě není zvykem, v Anglii výjimečné. Ale třeba v Glasgowě si večer v hospodě také nesednete. Ale nejí se, hlavně se opije pivo a whiska (stojí přibližně stejně).

Na venkově je situace jiná, hospody jsou u nás prázdnější, ale oproti Německu je jich v přepočtu na člověka zásadně víc. Za západní hranicí přežily už jen ty „lepší“ třeba ve Skotsku na venkově prostě „puby“ nejsou, nízká kupní síla je nenechala přežít. V Česku spotřebitelský index důvěry v budoucnost v posledních třech měsících nad 100 procent.

Jak se opravdu mají Češi a co si myslí o budoucnosti

ČSÚ (Český statistický úřad) vydává indikátor důvěry. Ten se měří měsíčně a v procentech ukazuje, jak Češi věří v budoucnost. Zjednodušeně se dá říci, že důvěra v budoucnost například loni v prosinci klesla o necelé procento, přesto zůstala extrémně vysoká, mezi skoro 97% a u spotřebitelů je dokonce nad 100 procenty!