Tohle není ten samý Putin. Nejnovější fotky rozvířily debatu o dvojnících ruského prezidenta

Vše je podloženo fotkami, které vydala agentura TASS a dostupné jsou po celém světě. V Baku vystupuje Putin, který má velmi výrazně vystouplé tváře a podává si ruce s místní honorací. To vše na fotografiích, které nesou datum 19. srpna. Hned v další sadě fotografií, která je vydaná o čtyři dny později, vypadá ruský prezident výrazně jinak. Jeho tvář má podstatně více vrásek a je oproti tomu, co bylo vidět v Baku, výrazně pohublá. Jak je to možné?

Není Putin jako Putin

Rozdílů si povšimlo mnoho lidí na sociálních sítích. „Putin v Baku vypadá jinak než Putin na zasedání Rady bezpečnosti před pár dny,“ píše na svém twitterovém profilu Anton Geraščenko, bývalý náměstek ukrajinského ministerstva vnitra a expert na ruskou propagandu. A skutečně, podle fotografií a videí to vypadá, že se díváme na rozdílného člověka.

„Kremelské lži dosáhly úrovně absolutní směšnosti. Před dvěma dny seděl u dlouhého stolu pár metrů od svých ‚blízkých‘ spolupracovníků ‚Putin‘. Nyní máme dalšího ‚Putina‘, který šťastně chodí kolem, všechny líbá a pilně si potřásá rukama. Také mu najednou za ty dva dny přibyly křeččí čelisti,“ dodává ukrajinský politik. A skutečně. Zatímco několik dní staré fotky ho zachytily osamoceného a společnost mu dělala pouze záhadná krabička léků, ten samý Putin se teď nevyhýbá velmi blízkému kontaktu.

Záhadná lahvička s léky

Informací o zdravotním stavu Vladimira Putina je tak málo, že i obyčejná lahvička s léky na fotografii s ním je okamžitě pod drobnohledem. Podle pátrání jde nejspíše o dezinfekci krku při laryngitidě, tedy zánětu hrtanu, který je nejčastěji vyvolaný virovou infekcí. Jeden z „Putinů“ je tak zřejmě jen nastydlý.

Japonský program využívající umělou inteligenci dokonce odhalil, že Putin by měl mít hned několik dvojníků. Výzkum založený na pohybech těla, rozpoznávání obličeje a porovnávání hlasu a vysílaný japonskou televizní sítí TBS odhaluje, že existuje několik různých verzí Putina. Naznačuje, že dvojníci mohli být používáni už před válkou a zestárli po boku 71letého diktátora. Někteří dvojníci se podle výzkumu shodují s „originálem“ dokonce jen z 53 procent.

Nesmysl, tvrdí Kreml

Kreml samozřejmě všechny takové teorie odmítá. Sám Vladimir Putin na jedné ze svých výročních tiskových konferencí dokonce využil dovedností umělé inteligence a nechal si položit otázku právě od své věrné AI kopie na obrazovce. Na video se můžete podívat zde. „Vladimire Vladimiroviči, dobrý den, jsem studentem na státní univerzitě v Petrohradě. Chci se zeptat, je pravda, že máte hodně dvojníků?“ ptá se AI kopie skutečného prezidenta za smíchu přítomných. „Vidím, že se mi možná podobáš a mluvíš mým hlasem. Ale přemýšlel jsem o tom a rozhodl jsem se, že jen jeden člověk musí být jako já a mluvit mým hlasem, a to budu já,“ odpovídá mu rázně Putin v předem připraveném představení.

Záhada z Mariupolu

Velké spekulace o dvojnících ruského prezidenta vyvolala také jeho údajná návštěva Mariupolu. Petro Andrjuščenko, poradce starosty Mariupolu, okupovaného ukrajinského města, které Putin navštívil, tehdy napsal na Telegram, že „Putin nebo jeden z jeho dvojníků“ navštívil okupovaný region. O podivné návštěvě psal Business Insider. I lidé z blízkosti Putina si zřejmě všimli, že něco není v pořádku.

KAM DÁL: Pár stíhaček Ukrajině válku nevyhraje. Časem by ale mohly znamenat zvrat