Prigožinův nástupce nebude pro Putina problém, říká analytik. Paladinů je proti wagnerovcům jen hrstka

Výrazná kritika na stranu Vladimira Putina zazněla na telegramovém účtu, který kontroluje právě Georgij Zakrevskij, šéf výše zmíněné milice. Zakrevskij kritizoval hlavně stav ruské armády. „Naše letectvo prakticky nefunguje, protože je také vytlačováno. Stojíme ve stejných pozicích, jaké jsme zaujali před více než dvěma lety, a částečně v těch, do kterých jsme se stáhli. Populace vymírá, chudne, upíjí se k smrti: nikoho to nezajímá. Jediné, co mají čas udělat, je přivést migranty,“ píše dále v prohlášení šéf soukromých milicí a jasně označuje viníka – prezidenta Putina. Vyzývá také všechny ozbrojené složky, aby se k Paladinům přidaly a pomohly mu svrhnout kremelský režim.

Paladinů je málo

Jakkoliv to zní hrozivě, podle Jiřího Vojáčka není situace zdaleka tak dramatická, jak by mohla vypadat. Paladiny totiž rozhodně nelze srovnávat s wagnerovci. „Zakrevského vojáků je cca 300, to je cca 100× méně, než se odhadoval počet členů wagnerovců. wagnerovci toho za sebou měli mnohem více, byli prorostlí do státní správy, samozřejmě to Paladin není, a tak je Zakrevského hlas jen hlasem na poušti,“ říká analytik. To, že by tři sta mužů dokázalo přesvědčit desetitisíce vojáků, aby se proti Putinovi vzbouřili, je značně nepravděpodobné.

Sankce fungují, ale ne na armádu

S Jiřím Vojáčkem jsme také mluvili o sankcích proti Rusku. Jak nám totiž v týdnu řekl politolog Jiří Charvát, běžného života v Rusku se už začaly dotýkat. „Je zřetelné, že ty sankce na jedné straně nevedou k tomu, že by se Rusko zhroutilo, na straně druhé ale není pravda, že by je nepocítilo a že by jej nebolely. Sankce Rusku způsobují problém, který se v ekonomice bude projevovat ještě řadu let, co samotné sankce budou zrušené,“ vysvětluje Charvát. Podrobný článek o politické budoucnosti Ruska si můžete přečíst zde. Jak ale podotknul Vojáček, týkají se pouze politiky, nikoli zbrojení.

„Západní sankce, si dovolím tvrdit, mají na výzbroj ruské armády omezený vliv, mnohem důležitější jsou zakázky, které MO RF do komplexu posílá díky ztrátám na Ukrajině, a tím ruský zbrojní průmysl posiluje. Otázka je, jak to bude po válce, kdy na další investice nebudou peníze, každopádně sankce dlouhodobě považuji za spíše politické. Ona se do Ruska beztak řada věcí nedovážela už předtím,“ uvádí analytik s tím, že Rusové si pomáhali nákupem přes třetí země, například Bělorusko.

Problém je s dopravními letadly

Kde se ale sankce naplno projevují, je třeba civilní letectví. Jen za poslední týden v červenci bylo kvůli nedostatku pilotů zrušeno nejméně 68 letů z moskevského letiště Šeremetěvo, jak píše web rádia Svobodná Evropa. „Na vrcholu sezóny, kdy je enormní poptávka a lidé jsou připraveni utrácet peníze za letenky, jsme to nezvládli,“ komentoval to pod podmínkou anonymity ruský kopilot Airbusu A320. Na vině jsou právě sankce ze Západu. Rusové si dokonce začali vyrábět vlastní náhradní díly do letadel Boeing a Airbus, protože i na ty se vztahují omezení. A ruské náhrady západních strojů zatím chybí.

