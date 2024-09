Vláda, která se nesmí kritizovat? Ženu předvolal úřad za negativní příspěvky na Facebooku

Vlna odporu jak u opozičních politiků, tak u organizací na ochranu svobody slova. Ke kauze se vyjádřil i magistrát města Prostějova, kde měly být závadné příspěvky projednávány. O víkendu se na sociálních sítích rozšířila fotografie výzvy, podle které by měla jít jistá žena vypovídat do správního řízení kvůli protivládním příspěvkům na Facebooku.

„Prostějovský magistrát nebo policie by mohly být kandidátem na naši anticenu. První vláda po roce 1989, která se nesmí kritizovat? Od kdy je FB příspěvek s negativním obsahem vůči vládě přestupkem proti občanskému soužití? Spíš to vypadá na zneužití pravomoci veřejného činitele,“ píše na sociálních sítích Společnost pro obranu svobody projevu, která se zabývá mapováním legislativy a přestupků úřadů právě proti svobodě slova. Jako důkaz přikládá předvolání z prostějovského magistrátu pro Marii Šabinskou.

„V přesně nezjištěný den a z přesně nezjištěného místa zveřejnila prostřednictvím sociální sítě Facebook příspěvky, fotografie s texty, s negativním obsahem vůči vládě ČR. Tím měla úmyslně narušit občanské soužití tak, že se měla vůči jinému dopustit jiného hrubého jednání,“ předvolává dotyčnou úřad k podání vysvětlení. Na první pohled vypadá předvolání jako pravé a jeho pravost potvrdil i příslušný úřad.

Opoziční „právníci“ bijí na poplach

Kromě výše uvedeného spolku se k výzvě neváhali vyjádřit někteří opoziční politici. „Napadlo by vás třeba ještě před pár lety, než se k moci dostala tahle vláda, že se něco takového může dít? Že někdo bude muset doopravdy vysvětlovat na městském úřadu, proč sdílí negativní obsah vůči vládě ČR na internetu? Proč se mu tahle vláda nelíbí?“ píše Radek Vondráček, právník a bývalý předseda sněmovny. Prakticky to samé sdílel i Jindřich Rajchl, organizátor protivládních protestů a taktéž právník.

„Nestačím kroutit hlavou, kam jsme se to dostali. Kritika vlády je přestupkem proti občanskému soužití? Co přijde příště? Zavedení trestného činu hanobení vlády?“ ptá se Rajchl. Jak se ale ukázalo, oba vzdělaní právníci zřejmě přehlédli, že podle předvolání dotyčná žádný přestupek zatím nespáchala. Pouze se jeho případná existence bude na úřadě projednávat. To potvrdil i prostějovský magistrát.

Úřad vrátil kritiky na zem

„Tento případ předala přestupkovému oddělení magistrátu Policie České republiky a magistrát je povinen jej projednat. Ukládá mu to příslušný zákon. Proto zaměstnanci přestupkového oddělení pozvali paní k takzvanému podání vysvětlení. Teprve poté může být rozhodnuto, zda přestupkové řízení bude zahájeno, nebo nikoliv,“ stojí ve vyjádření úřadu na Facebooku. Oba vystudovaní právníci tak zřejmě jen náhodou přehlédli poměrně podstatný detail, který však mění celý charakter zprávy. Jak úřad, tak policie prostě při podobném oznámení konat musí. A to jak za vlády Petra Fialy, tak za vlády Andreje Babiše i případné vlády Jindřicha Rajchla.

Je to kampaň?

Bez povšimnutí ani nelze ponechat to, že prostějovský magistrát je pod vládou hnutí ANO, a je tak zřejmě jen obrovskou náhodou, že podobná výzva, kterých je po Česku vydáno ročně tisíce, se zrovna před volbami objevuje ve městě, kde jeho primátor František Jura finišuje senátorskou kampaň právě za Babišovo hnutí.

