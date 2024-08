Z obytňáku na internet. Andrej Babiš změnil taktiku a přestal jezdit za lidmi

Andrej Babiš se dříve vyžíval v kontaktní předvolební kampani a byl schopný objíždět celou republiku. Teď už ho na náměstích nevidíme a kalendář jeho setkání s lidmi zeje prázdnotou. Odborníci se přitom dříve shodovali, že v osobních setkáních s lidmi je Babišova největší síla. Politolog Jan Charvát ale říká, že pokud Babiš letos vsadí pouze na kampaň na sociálních sítích, bude to zřejmě mít jiný důvod, než že by se mu nechtělo mezi lidi.

Andrej Babiš před parlamentními volbami v roce 2022 projel Česko s obytňákem v jedné z největších předvolebních kampaní. Doprovázený Karlem Havlíčkem a často i Alenou Schillerovou udělal desítky zastávek v menších i větších městech a bylo vidět, že kontaktní kampaň umí. Lidem rozdával občerstvení, svoje knihy a prokládal to kritikou všeho, co zrovna lidi štvalo. Na volební vítězství to však nestačilo. Pro letošní krajské volby ale zřejmě zvolil jinou taktiku.

Má prázdný kalendář

Nejlépe o tom vypovídá jeho kalendář setkání s lidmi, kde bylo ještě nedávno označených i deset setkání s lidmi měsíčně. Kalendář teď zeje prázdnotou a Andrej Babiš působí hlavně na sociálních sítích, kam s železnou pravidelností nahrává sérii videí, ve kterých si nepříliš překvapivě bere na paškál Fialovu vládu a řeší aktuální témata. Proč se ale stáhl na internet a opustil náměstí a návsi? Redakce Čtidoma.cz o tom mluvila s politologem Janem Charvátem z FSV UK, který nad Babišovými kroky neskrýval překvapení.

Babiš v kampani chyby nedělá

„Přiznám se, že jsem velmi zvědavý, jaký bude mít taková kampaň efekt. Podle logiky bych si myslel, že velká část jeho voličů jsou lidé, kteří ho na tom pomyslném náměstí chtějí vidět. Ale jestli mu vyšlo v číslech, že ve skutečnosti se ho tihle všichni lidi naučili sledovat na YouTube a Instagramu, že jim to sice chvilku trvalo, ale dneska už to umí, tak je to prostě od Babiše čistý pragmatismus,“ říká politolog s tím, že teoreticky skutečně může oslovit více lidí.

„Pokud to bude tak, že skutečně tu kampaň povede jen tímhle způsobem až do konce voleb, tak to, jak byla úspěšná, samozřejmě budeme moci posoudit až po volbách,“ dodává Charvát a připomíná, že v kontaktních předvolebních kampaních byla Babišova obrovská síla. „Já jako politolog jsem k tomu trochu skeptický, je třeba ale také říci, že Andrej Babiš v tomto ohledu nedělá chyby a většinou to má dobře spočítané. Jestli mu vyšlo, že na sociálních sítích visí lidé, které může oslovit, a že je tam osloví spíš než na náměstí, tak jeho kroky samozřejmě dávají smysl,“ doplňuje odborník.

Na náměstích bodoval

Autor článku absolvoval několik Babišových setkání s voliči při jeho tour s obytným autem v roce 2022 a až na několik výjimek skutečně slavil Babiš s tímto typem kampaně u lidí velký úspěch. Určité mediální pokrytí mu poté zajišťovaly i menší incidenty, o které se na jeho setkáních často postarali jeho odpůrci. Asi nejvýraznější odpor jej tenkrát potkal v jihočeské Třeboni, kde jej dav vypískal, a předseda hnutí ANO musel město potupně opustit. Později tvrdil, že to bylo kvůli hrozbě atentátem. V ostatních případech se většinou jednalo o protesty jednotlivců či malých skupinek.

Videa zatím moc netáhnou

Nezdá se přitom, že by na youtubovém kanálu hnutí ANO lámala Babišova videa rekordy. V době psaní článku měla většina videí starých týden zhlédnutí v řádech jednotek tisíc, s čímž určitě Babiš díru do světa neudělá. Na ostatních platformách, jako je TikTok či Instagram, pak nelze počet zhlédnutí ověřit. Zda se sázka na on-line kampaň Babišovi vyplatila, budeme moci posoudit po krajských a senátních volbách, jejichž první kolo se koná 20. a 21. září.

KAM DÁL: Putin má v Rusku dalšího silného nepřítele. Po Prigožinovi se proti němu obrátil šéf žoldáků Zakrevskij.