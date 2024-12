Zelená politička z Prahy navádí chodce k bezohlednosti na přechodech. Nebezpečné, říká expert

„Jedna taková drobnost, kterou fakt nedávám, je, když vidím, jak na přechodu lidi čekají, až projede auto,“ říká v úvodu videa na Instagramu Marie Skalková. Je to podle ní nefér, protože ulice patří autům, místo aby na nich „běhala děcka a lidi chodili, kam potřebují“, a chodci je nesmí omezit. „Na tom zatraceném přechodu, to je jediné místo, kde ti chodci mají bezvýhradnou přednost, pokud tam není semafor,“ říká politička a nabádá lidi, aby nečekali na přechodu, až přejede auto. Obírají se tím prý o svá práva, říká členka krajského vedení strany a feministická aktivistka ze spolku Druhá : směna.

Pod auta si skákej sama, vzkazují lidé

Video se na Instagramu stalo předmětem horké diskuze. Většina komentujících nemůže Skalkové přijít na jméno, a když redakce Čtidoma.cz procházela komentáře, měla velký problém najít nějaký, jaký by političku v její iniciativě za práva chodců podpořil. „To, že má chodec na přechodu přednost před autem, je sice pravda, ale pojetí toho videa je úplně mimo,“ píše jeden ze slušnějších komentujících. „Co to je bezvýhradná přednost? Skočíte mi pod kola autobusu?“ ptá se jiný. „Tak si do toho přechodu neohroženě skákej klidně bez rozhlédnutí. Já si raději počkám, až někdo zastaví a pustí mě,“ píše další sledující. Mnoho z nich se ale neudrželo a použilo i mnohem peprnější výrazy. Vypadá to tedy, že kampaň Skalkové a Zelených, kteří jsou pod ní spolupodepsaní, nepadá zrovna na úrodnou půdu.

Chodec není nadčlověk

O názor na video redakce Čtidoma.cz poprosila také dopravního experta Matúše Šuchu. Ten video nehodnotí zrovna kladně. „Obecně obdobné sdělení považuji za nevhodné, protože potenciálně může zvyšovat nebezpečí pro chodce na přechodech. Mnohem lepší je vybízet ke vzájemné toleranci,“ říká Matúš Šucha. „Chodci nesmí náhle vstoupit do vozovky nebo ohrozit řidiče tím, že by je donutili k nebezpečnému manévru. Zvláštní důraz je kladen na ohleduplnost a respektování světelné signalizace tam, kde je k dispozici,“ doplňuje expert. O bezvýhradné neboli absolutní přednosti není v zákoně ani zmínka, ba naopak.

Je to o spolupráci

Vysvětluje, že chodci nejsou na přechodu automaticky v právu, a zdůrazňuje, že klíčový je třeba i oční kontakt mezi řidičem a chodcem. „Tato pravidla vyžadují spolupráci a vzájemnou ohleduplnost mezi řidiči a chodci, aby byla zajištěna bezpečnost všech účastníků provozu. Porušení povinností může vést k postihu pro obě strany a negativně ovlivnit plynulost dopravy,“ uzavírá Matúš Šucha. Jak se zdá, iniciativě zelené političky tak netleská ani laická, ani odborná veřejnost. Možná je to částečně i tím, že mezi chodci nejsou jen aktivisté jako Skalková, ale i lidé, kteří jednou za čas skutečně sednou za volant a situaci znají i z druhé strany.