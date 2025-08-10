Joey ze seriálu Přátelé. Jak Matt LeBlanc ke své roli přišel
Prvopočátek hercovy kariéry se zrodil jeden víkend na cestě do New Yorku, při níž potkal fajn holku, která mu tehdy řekla: „Mám konkurz, chceš jít se mnou?“ A tak s ní šel a po přečtení několika reklam jej manažer angažoval. Když točil první reklamu, říkal si, že to nebude jednoduché!
Než se prosadil v Přátelích, byl známý jako král reklam. Třeba točil reklamu na kečup Heinz, džíny Levi's, kalhoty Doritos nebo Coca-Colu. Po megaúspěchu v sitcomu o šesti kamarádech bylo pokračování spin-offu Joey (2004) méně úspěšné a vysílaly se pouze dvě série.
Jak se z Matta stal Joey
Ještě předtím, než se uchytil v seriálu Přátelé, měl často hluboko do kapsy. Prý by snad umřel hlady, kdyby nepřišla příležitost v kultovním seriálu. „Víte, když si pomyslíte: Dobře, mám v bance trochu peněz. Vydržím do dalšího koncertu. Myslím, že jsem měl jen 11 dolarů... To už bylo k nevydržení,“ vzpomíná LeBlanc. Měl však štěstí! Ze zkrachovalého herce s finančními problémy se kosmickou rychlostí stala seriálová hvězda. Dostal roli rebela Joeyho Tribbianiho v ikonickém sitcomu, kde se hřál na výsluní deset let. Do té doby se protloukal, jak to šlo. Vždycky rád vzpomíná na historku s fotografem, který ho poslal k zubaři, aby mu opiloval jeden přední zub, který byl delší než druhý. Když zjistil, kolik bude platit, pelášil do drogerie pro brusný papír a zub si sám opiloval, aby ušetřil.
Cesta do slavného seriálu vedla přes reklamy k menším rolím. A když potom přišly Přátelé, radikálně se změnil jeho život. Někdy bývají filmové role a osobní životy herců v rozporu. LeBlanc má svého Joeyho moc rád a pěje na něj samé chvály. Díky němu si polepšil na společenském žebříčku a někdy si užil i luxus. Nyní když už herci společně nenatáčí, neznamená to, že přerušili všechny styky. Stále se potkávají, jsou si stále blízcí a nešetří vtipy. Ačkoliv další pokračování seriálu autoři neplánují, pouto mezi šesti kamarády pořád existuje.
Ital s americkým pasem
Často hraje italsko-americké týpky pro svůj nesporný italský šarm a humor. On sám svůj italský původ potvrdil. „Lidé si to často neuvědomují, protože moje příjmení je francouzské, ale moje matka je Italka. Její příjmení je Di Cillo. Pochází z Arce u Frosinone. Navštívil jsem ho, když jsem byl na dovolené v Itálii. Zůstali jsme v Římě tři dny,“ tvrdí LeBlanc. Řím na něj hluboce zapůsobil, zvláště jeho starověké ruiny a hotel, kde byl ubytovaný. Jenom litoval, že zde nemohl pobýt delší dobu. Byl to pro něj ohromný zážitek navštívit rodiště své matky, se kterou měl vždy moc hezký vztah oproti otci, který od nich odešel, když byl ještě malý klučina. Žili s matkou dlouho sami, než si konečně někoho k sobě našla. „Pořád jsem maminčin syn. Vždycky chci, aby na mě byla hrdá,“ přeje si.
Když byl malý
Jako děcko navštěvoval každou neděli své prarodiče. Babička byla jedinečná kuchařka a její lasagne neměly chybu. „Byla skvělá kuchařka a moje matka je jedna z devíti dětí, takže tam byli všichni bratranci a sestřenice, tety a strýcové. Byla to skvělá věc,“ vzpomíná. Jednou se s novináři podělil o recept na babiččinu omáčku, do které dávala klobásu, mleté hovězí a steak z boku a celé tajemství spočívalo v tom, že steak se musel rozpadat na kousky. Vyrůstal v italské čtvrti v Massachusetts. Chtěl se stát tesařem, protože byl manuálně zručný a uměl opravovat různé věci. Od tohoto úmyslu nakonec ustoupil s vědomím, že je předurčen pro něco lepšího, vyššího. V New Yorku se začal věnovat modelingu a herectví.
Příběh Matta LeBlanca je připomínkou pro všechny začínající umělce: Nevzdávejte to! Role Joeyho se stala pilířem hercovy kariéry a zajistila mu nesmrtelnost v srdcích fanoušků. Jak sám říká: „Myslím, že jsem si u Přátel zasloužil, co jsem si zasloužil. To bylo nejlepších deset let mého života. Bylo to kriticky úspěšné, finančně úspěšné, každou noc jsem spal ve své vlastní posteli, nemuseli jsme cestovat. Ale je to taky zábava.“
Zdroj: autorský článek
