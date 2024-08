Antonína Bělu zabily zbraně jeho vlastního syna. První opravdový český mafián neměl šanci přežít

Antonín Běla byl výraznou postavou zločinu v devadesátých letech. A jak to tak bývá, osudy těchto lidí nebývají růžové. Ti šťastnější končí ve vězení a následně v zapomnění jako Ivan Jonák, ti méně šťastní mají luxusní hroby na prestižních hřbitovech poté, co zemřeli pravou mafiánskou smrtí. Jako Antonín Běla.

Antonín Běla byl prvním opravdovým mafiánem v historii České republiky. Problémový kluk, který to z kotlíkářské romské rodiny dotáhl na jednoho z nejmocnějších mafiánů. Dokonce takříkajíc objevil Františka Mrázka, jehož obchodní talent mu učaroval. Jeho život byl ale i plný tragédií, které k mafiánskému způsobu života tak nějak patří. V jeho okolí bylo všudypřítomné násilí a smrt a nevyhýbaly se mu ani rodinné tragédie.

Ta nejhorší se týkala jeho mladšího syna Marcela. Marcel byl roky závislý na drogách, které jeho otec nenáviděl, a všechny své vojáky, kterým říkával chábři, před nimi varoval. Svého mladšího syna od nich ale nedokázal udržet dál. Aby synovu závislost držel alespoň na uzdě, určil mu dokonce jednoho ze svých lidí jako opatrovníka. Tím se stal Pavel Šrytr, jméno, které v našem příběhu bude ještě velmi důležité. Měl to být právě Šrytr, který Marcelovi připravil poslední dávku drogy, po které Bělův syn zemřel.

Začátek konce

Bělu to naprosto zničilo. Po smrti Macka, jak synovi Marcelovi říkali, se všechno změnilo. Z Běly se stal brutální mafiánský boss, který přestával mít věci pod kontrolou. Přišly i spory s Mrázkem a hlavně s ruskojazyčnými mafiemi. Běla, zvyklý na dominantní roli v českém organizovaném zločinu, totiž musel začít brát ohledy na cizince. Dostal se do sporu s Armény, a ti dokonce na jeho dům zaútočili protitankovou zbraní. „Já jsem běžel dolů. Říkám – tati, co se stalo?“ vypráví v dokumentu Polosvět světských Jaroslav Běla, jediný přeživší z rodiny a bossův syn. „Táta říká – idiot soused zapojoval plyn, asi mu to bouchlo. Prostě nám to nedošlo, že by se něco takového mohlo stát,“ dodává mafiánův syn.

Běla se dostal do sporů s Mrázkem kvůli finančním podvodům, ve kterých si půjčovali obří peníze od bank a ručili podniky, které měly řádově nižší hodnotu. Mrázek ale zřejmě vzal Bělu na hůl a oba dva se rozhádali. Mafiáni si pak lezli do zelí tak často, že se zřejmě František Mrázek rozhodl, že Běla musí zemřít. Jeho poprava si nezadala s nejklasičtějšími scénami z mafiánských filmů. Na rozdíl od těch na filmovém plátně se ale odehrála v Úvalech u Prahy v hustě obydlené zástavbě.

Atentát na bosse

„Do baráku vnikla parta lidí, jeden šel nahoru, měli kukly a drželi v jedné místnosti tu část rodiny, která tam zůstala. Další člověk stál u branky, další na dvorku a čekali, až přijede Antonín Běla,“ uvádí novinář Jaroslav Kmenta ve výše jmenovaném dokumentu. Když dorazil Antonín Běla, doslova jej provrtali několika desítkami kulek ze samopalu. Běla skončil přesně tak, jak žil.

Bez zajímavosti není ani původ zbraní, které Bělu zabily. Ten odhalil až po letech Bělův syn Jaroslav. Stejné zbraně, které byly použity na vraždu Antonína Běly, totiž Mrázek použil k umlčení jednoho ze svých informátorů. „Ruda byl zastřelený ze stejných zbraní, jako byl zastřelený můj otec. Byl to Agram 2000, ty zbraně jsem tu prodával jenom já, všechny jsem koupil já, asi dvacet kusů. Když jsme s policejním týmem TEMPUS dávali dohromady, kolik zbraní jsem kam prodal, na počty kusů to přesně vycházelo, že to šlo od Fandy Mrázka,“ vysvětluje v dokumentu. Tuto informaci potvrzuje i novinář Jakub Kvasnička v podcastu Hlasy zločinu. Příště se podíváme na příběh údajného Bělova vraha.

