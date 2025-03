Díky venkovnímu stínění vám bude doma příjemně: Podle čeho jej vybrat?

Ideální je, když je stínění zahrnuto již v projektu domu. U nových staveb se se zastíněním počítá v závislosti na umístění, typu a geometrii budovy. Základem je, aby docházelo ke snížení slunečního záření během léta, a naopak k pohlcování slunečních paprsků v zimě. Samozřejmě ale lze stínění instalovat i v oknech již postaveného domu.

Žaluzie nebo rolety?

V dnešní době jsou na výběr tři typy venkovního stínění: screenové rolety, venkovní rolety a venkovní žaluzie. U žaluzií správným nastavením lamel místnost zastíníte před slunečními paprsky, a přitom můžete mít otevřená okna a do místnosti pouštět čerstvý vzduch. Stažením a naklopením žaluzií lze nejen regulovat množství denního světla v místnosti, ale především proniknutí slunečních paprsků do interiéru, což zásadně ovlivňuje teplotu uvnitř bytu či domu. „Také předokenní roleta může fungovat jako účinná tepelná izolace. Svůj nezanedbatelný význam mají rolety i z hlediska ochrany oken před mechanickým poškozením (kroupy, kamínky odletující od aut), povětrnostními vlivy nebo nezvanými návštěvníky, jako jsou zloději či hmyz. Stejně tak mohou rolety sloužit jako hluková izolace a jejich stažením dosáhnete i naprosté tmy,“ říká Erich Stavař, spoluzakladatel opavské společnosti ISOTRA, která se zabývá vývojem a výrobou kompletní stínicí techniky a na trhu působí již více než 30 let.

Trendem je antracitová, tmavých barev se nemusíte bát

Pokud jde o design, lze zvolit různé barvy lamel i vodících a koncových lišt venkovního stínění. Většina zákazníků volí neutrální tóny, které dovolují vyniknout čistým a jednoduchým liniím oken i barevnému souladu s omítkou. „Venkovní stínění se tak stává zajímavým prvkem fasády a svým jednoduchým designem se snadno začlení do architektury každé budovy. Každá doba preferuje své barvy. V posledních letech pozorujeme například zvýšenou poptávku po antracitové a podobných odstínech. Dnes je tato barva moderní,“ popisuje Erich stavař současné trendy v designu. Podle něj není důvod obávat se u venkovního stínění tmavších barev z důvodu, že by přitahovaly sluneční paprsky. „Je sice pravda, že světlé barvy lépe odrážejí sluneční záření a méně se ohřívají, nicméně u venkovní stínicí techniky to až tak nevadí. Obrovská výhoda je, že venkovní žaluzie či rolety jsou vně oken, takže i když se ohřejí, teplo nezůstává v interiéru. Tímto způsobem chrání interiér. Oproti tomu u interiérové stínicí techniky, ať je barva lamel jakákoliv, i když funguje princip odrážení světla, vždy pohlcené teplo zůstává v interiéru a působí na něj,“ objasňuje odborník.

Venkovní a vnitřní stínění lze vhodně kombinovat

Ideální je proto kombinace stínění vnějšího a vnitřního. Pokud jde o úsporu energie a regulaci teploty, je jednoznačně gró v exteriérové stínicí technice. Vhodná stínicí technika může snížit teplotu v interiéru o 5–8 °C. Záleží samozřejmě na typu domu, na venkovním prostředí a podobně. „Abyste dosáhli maximálních tepelných zisků z oken a ušetřili co nejvíce energie na vytápění, musíte stínicí prvky správně nastavit. V zimě nechávejte stínění přes den vytažené v horní poloze, aby topný systém podpořilo působení slunečního svitu. Při soumraku je spusťte, ať omezíte nežádoucí únik tepla skrze okna. V létě naopak nechávejte stínění přes den stažené, aby zamezilo pronikání paprsků do interiéru,“ radí Erich Stavař. Vnitřním stíněním pak můžete dále regulovat intenzitu zaclonění a současně slouží jako dekorativní prvek, kterým doladíte celkový design interiéru. Venkovní zastínění můžete kombinovat téměř s jakýmkoliv typem vnitřního stínění, jako jsou textilní rolety, plisse, horizontální žaluzie, japonské stěny a další. Příliš vhodná není pouze kombinace vnitřních a vnějších žaluzií – když máte vnější žaluzie, postrádají ty vnitřní smysl, protože princip regulace světla je stejný.

Moderní screenové rolety zachovají soukromí, vy ale skrze ně uvidíte ven

Kromě venkovních rolet a žaluzií jsou trendem také screenové rolety vyrobené ze speciální látky – buď skleněného vlákna pokrytého polyesterovým materiálem, anebo polyesterového vlákna pokrytého polyesterovým materiálem. Látka je perforovaná velice malými otvory a díky tomu skrze screenové rolety vidíte ven, i když jsou stažené. „Můžete se dívat na zahradu, na děti, do okolí… Zvenčí přitom není vidět dovnitř. Existuje široká škála látek od průsvitných až po takzvané „blackout“, které nepropouštějí světlo. Ty jsou ale naprosto neprůhledné, proto skrze ně není vidět ven, používají se často například do pergol,“ popisuje Erich Stavař.

Stínicí technika bývá dnes často napojena na inteligentní domácnost

Kromě výběru typu stínění si můžete vybrat i různé typy ovládání. Lze volit jak manuální, tak automatické ovládání, a to u screenových rolet i venkovních rolet nebo žaluzií. Optimální je, když jsou napojeny na techniku inteligentního domu, kdy se dá ovládání zajistit pomocí nastaveného programu nebo čidel. „Například si navolím, kdy chci ráno zvednout stínicí techniku, kdy si chci přiclonit, anebo když nejsem doma, lze využít čidla na slunce či vítr – technika je tak schopna reagovat na povětrnostní podmínky. To znamená, že se spouští či naklání v průběhu dne podle síly větru nebo intenzity slunečního svitu,“ uvádí Stavař.

Své rozhodnutí konzultujte s odborníkem a výběr neuspěchejte

Při výběru stínění je ideální obrátit se na odborníka. „Ve všech regionech České republiky máme partnery, kteří k vám přijedou, doporučí vhodné řešení, zkonzultují vše s klientem na místě, a to nejen pokud jde o exteriérové stínění, ale i to interiérové, kde mohou poradit s designem, protože mají vzorníky látek, lamel a podobně,“ doporučuje Stavař a dodává, že tito partneři velice efektivně a odborně zajistí předprodejní komunikaci a udělají nabídku. Následuje výroba a montáž, kterou rovněž realizují. Zároveň zajišťují i poradenství a servis po celou dobu životnosti výrobků. A co je podle Stavaře při výběru nejdůležitější? „Dát tomu dostatek času, aby nákup člověk nemusel řešit ve stresu a rychle se rozhodovat, jakou chce barvu nebo řešení. Je důležité si uvědomit, že stínicí techniku nevybíráme na půl roku nebo na rok, ale vydrží mnoho let a bude vám sloužit po velmi dlouhou dobu. K výběru je proto potřeba přistoupit opravdu pečlivě a s velkým předstihem před vlastní realizací,“ uzavírá spolumajitel společnosti ISOTRA.