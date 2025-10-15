I zvířata mají duši a cítí bolest. Právník radí o tom, když člověk trápí jiné tvory
Týrání zvířat neznamená jen fyzické násilí, ale často i dlouhodobé, psychické utrpení a zanedbání, které je hůře prokazatelné. Za prohřešky na zvířatech hrozí až šest let vězení a je na nás, zdali k tomu budeme hluší a slepí. Přečtěte si, co na to říká právník.
I zvířata cítí bolest a mají hlad. Někteří lidé to neberou vážně a proviňují se na těchto bytostech. V případě jejich zanedbávání nebo týrání hrozí sankce. Někdy se vina těžko dokazuje, zvláště když do hry vstoupí nějací aktivisté.
Týrání zvířat včera a dnes
Není to tak dávno, co trestný čin týrání nebo zanedbávání zvířat vůbec neexistoval, ačkoliv se různé zrůdné věci děly. Trestní zákoník z roku 1961 totiž tento přečin opominul, takže tyto prohřešky vůbec nebyly právně řešeny. „Na zvíře se pohlíželo jako na věc a trestní postih neexistoval. Pokud někdo někomu zabil zvíře, tak poškozený mohl maximálně podat žalobu na náhradu škody v penězích. Citová a emocionální újma se neřešila,“ vysvětluje advokát Mgr. Michal Benčok.
Zlom v této oblasti nastal v roce 2009, kdy se změnilo původní znění zákona. Jedná se ovšem o komplexní záležitost, se kterou souvisí i občanský zákoník, přestupkové předpisy a různé veterinární předpisy. A jakou roli zde hraje policie? „Policie nebo příslušný správní orgán můžou řešit nevhodné zacházení se zvířaty. Pokud se jedná o zemědělské chovy, tam jen veterinární správa, pokud se to nedá kvalifikovat jako trestný čin,“ uvádí Benčok.
Dva psí bídníci
Letos v červnu plzeňská policie zahájila trestní stíhání ženy a muže, kteří dlouhodobě a trýznivě týrali dva psy plemene stafordširský bulteriér. Ačkoliv s oběma psy žili ve společné domácnosti, vážně během jednoho roku zanedbali jejich péči a výživu. U obou zvířat došlo k vážnému narušení metabolismu a podvýživě, což mohlo vést k selhání organismu a snad i smrti. Pejskové měli štěstí, protože se jich ujal útulek Městské policie Plzeň. Kromě toho, že viníci trápili oba psy hladem, zanedbali i veterinární péči a nedopřáli jim povinná očkování. Nyní jsou již oba pejsci zdraví a připravení na nového páníčka nebo paničku a těší se na nový a příjemnější domov.
Tři druhy provinění
Špatné zacházení se zvířaty má více podob. Samotné týrání zvířat se týká toho, „kdo týrá zvíře surovým nebo trýznivým způsobem“, jak uvádí trestní zákoník. Viník může být odsouzen do vězení na dobu šesti měsíců až tři roky, může mu být zakázána činnost nebo mu hrozí trest propadnutí věci. Vedle pojmu týrání se v trestním zákoníku definuje chov zvířat v nevhodných podmínkách nebo zanedbání péče o zvíře z nedbalosti.
„Kdo chová větší počet zvířat v nevhodných podmínkách a tím ohrožuje jejich život nebo jim způsobuje značné útrapy, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti,“ udává zákon. Je tu ještě jedna možnost a to je zanedbávání zvířat, což platí v případě, když někdo „z hrubé nedbalosti zanedbá potřebnou péči o zvíře, které vlastní nebo o něž je povinen se z jiného důvodu starat, a způsobí mu tím trvalé následky nebo smrt“.
V případě, že se stanete svědky týrání, pamatujte na hlavní kroky: dokumentace, kontaktování Policie ČR nebo krajské veterinární správy a následná konzultace s právním odborníkem. Pamatujte: právní systém stojí na straně obětí.
