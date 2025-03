Výtržnictví jako zrcadlo společnosti, která odkrývá svou pravou tvář. Radí právník

Myslíte si, že výtržnictví je jen o ničení majetku a narušování veřejného pořádku? Ne, není to jen o rozbitých výlohách a opilých rvačkách. Je to komplexní fenomén, který odráží frustrace a problémy naší společnosti.

Není výjimkou, když se něco semele na stadionu nebo v hospodě. A často je z toho ohromný průšvih. Trestné činy tohoto typu mají hluboký dopad na naši bezpečnost a nemohou zůstat bez povšimnutí. Někdy už totiž nejde jen o pouhý vandalismus při ničení laviček nebo telefonních budek, jak to bývalo.

Když dojde na násilí

„Kdo se dopustí veřejně ... hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že napadne jiného, hanobí hrob, historickou nebo kulturní památku, anebo hrubým způsobem ruší ... průběh ... organizovaného sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu lidí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“ (trestní zákoník)

Podle trestního zákoníku se jedná zejména o rvačky, napadání a poškozování majetku. Typické bývá poškození dopravních značek, zastávek a veřejné dopravy mnohdy v souvislosti s ublížením na zdraví. Pachatelé jsou často pod vlivem alkoholu nebo jiných drog. Toto patologické chování se ujalo nezřídka u cizinců. Pokud k takové výtržnosti dojde, sankce mají podobu podmíněných nebo peněžitých trestů, zákazu činnosti nebo vyhoštění u cizinců.

V praxi je třeba si uvědomit rozdíl mezi výtržnictvím a přestupkem proti veřejnému pořádku. Trestní zákoník považuje za přestupky třeba úplatkářství, maření výkonu úředního rozhodnutí nebo též stalking (nebezpečné pronásledování) a v neposlední řadě šíření poplašné zprávy. „Výtržnictví je většinou rvačka a poškození majetku a ublížení na zdraví,“ uvádí Mgr. Michal Benčok, advokát.

Na stadionu

Fanoušek na v plzeňských Štruncových sadech dokázal, že tam na něj jen tak nezapomenou. Hrozí mu tříletý trest ve vězení. V květnu roku 2024 se jako divák účastnil fotbalového zápasu MOL Cupu mezi FC Viktorie Plzeň a AC Sparta Praha. Když zápas skončil, tento 42letý muž házel po ostatních plastové židle a někteří fanoušci jej ve výtržnických kouscích následovali. Postupně na hřiště vtrhli obdivovatelé Viktorky i Sparty a nastala mela. Začali se mezi sebou mydlit a napadat. Pořadatelé nevěděli co dělat, a tak přišla na řadu policie, díky níž se situace včas uklidnila.

Házení židlí před zásahem policie se ujalo a fotbalovým hřištěm jich proletělo dost na to, aby jedna doletěla do zázemí pro komentátory. Jedna z letících židlí dokonce zasáhla jednoho televizního sporťáka. K vážnému zranění nakonec nedošlo. Hlavní aktér a iniciátor celého incidentu již v minulosti spáchal podobný trestný čin, a proto mu hrozily tři roky odnětí svobody.

Výtržníci a ti druzí

Úhrada škody na pomoc obětem formou přiměřené částky, kterou chce obětovat pachatel prostřednictvím soudu, by měla odpovídat jeho majetkovým poměrům.

V případě soudního jednání je časté, že se snaží „pachatel zlehčovat následky svého jednání, bagatelizovat škodu a její následky,“ tvrdí Benčok. Polehčující okolnosti jsou pak doznání a případná finanční úhrada škody, což může zmírnit nebo podmíněně zastavit trestní stíhání.

Protipól výtržníka tvoří oběti nebo svědci na místě činu. „Osobně doporučuji se z takových míst co nejrychleji vzdálit. Je důvodná obava že agresor může svůj atak rozšířit na jakoukoliv další osobu. Rozhodně se nedoporučuje do konflktu neznámých osob zasahovat či je napomínat. Mohlo by to dopadnout špatně. Pokud je k dispozici telefon volat městskou či státní policii,“ vysvětluje právník.

První krok, jak potrestat výtržníka, je ohlásit jeho čin na policii a vysvětlit, co bylo příčinou konfliktu a jaká vznikla škoda. Nezapomínejme přitom na to, že pozitivní přístup a respekt k druhým jsou základem pro harmonickou společnost. A věřme, že každý krok k omezení výtržnictví má smysl.

Zdroj: autorský článek

