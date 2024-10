Jak prodat nedůvěřivým Čechům elektroauto? Jde o cenu, Škoda Elroq může zabodovat

Škodovka poměrně překvapivě ukázala nový, čistě elektrický model Elroq. Zatímco svět jásá nad relativně příznivou cenou, konzervativní Češi si mohou oddychnout. Auto totiž nevytlačí žádný spalovací model a svou velmi příznivou cenou by mohl leckterého zákazníka přesvědčit ke koupi elektrického vozu. A to automobilka pro přežití do budoucna potřebuje.

Zatímco Evropa tlačí výrobce do elektromobilů, zákazníci se do nákupů aut na baterie nehrnou. Není se čemu divit – cenovky aut rozhodně nejsou malé, nabídka ojetých vozů pro méně movité zákazníky je nepříliš početná a s nabíjecími stanicemi, k jejichž (i tak problémovému) fungování musí mít člověk několik aplikací, nedejbože karet, to také není zcela slavné. Zatímco ostatní automobilky ruší spalovací modely a nahrazují je elektrickými, Škodovka zvolila trochu jinou taktiku. Nechá totiž zákazníka vybrat. Jistě, nezní to nijak průlomově, nicméně podobný přístup je u automobilek poměrně ojedinělý.

Chytrý tah s Karoqem

Pojďme si to ukázat prakticky. Elroq je, nejen jménem, ale i koncepcí, nejvíce podobný spalovacímu Karoqu a srovnání je tak poměrně namístě. Karoq se základním motorem a automatickou převodovkou pořídíte podle škodováckého konfigurátoru vozů za 765 tisíc korun. V Elroqu pak dostanete silnější motor s poměrně slušnou baterií, která podle výrobce bude stačit až na 375 kilometrů dojezdu. Tato velmi podobná verze Elroqu stojí 799 tisíc korun. Rozdíly ve výbavě sice najdete, ale nejde o nic zásadního – Karoq má proti elektrickému sourozenci menší kola a displej uvnitř, ale zase má navíc lepší klimatizaci a tónovaná okna v základu.

Cílí se na velké firmy

Pro koho bude taková podobnost cen nejpodstatnější? Škodovka podle všeho počítá, že Elroq si jako nový pořídí hlavně firmy, kde malá SUV už rychle dotahují klasické modely jako Octavia či Fabia a Karoq je na šestém místě mezi nejpoužívanějšími „služebáky“. Nepatrný rozdíl v nákupní ceně, která je u firem podstatně menší než výše uvedená katalogová, donutí nákupčí velkých firemních flotil takříkajíc zahrnout do tabulky.

Jejich logika bude jasná: elektromobil je sice o něco málo dražší, ale za první roky servisu, kdy je ve srovnání se spalovacím motorem potřeba měnit a udržovat podstatně méně věcí, se malý rozdíl vrátí. Jistě, obchodním zástupcům najíždějícím tisíce kilometrů týdně prostě firmy znovu koupí benzínové či dieselové oktávky, ale mnohým dalším budou elektromobily skvěle vyhovovat.

Když se firma rozhodne flotilu vyměnit, dá se předpokládat, že v rámci různých programů se tahle auta dostanou k soukromníkům za ceny ojetých vozů, na které dosáhne podstatně více lidí. Po dvou letech používání totiž cena takového auta klesne třeba i na 350 tisíc korun, což je pro soukromníka naprosto přijatelná cena. A tak by se elektrický pohon mohl rozšířit i mezi poměrně skepticky přemýšlející Čechy.

Češi se neradi nechají nutit

Mnohým z nich by totiž elektromobil vyhovoval, ale vadí jim násilné protežování alternativního pohonu politikou EU a hlavně praktiky, kdy jsou jejich oblíbené modely aut násilně nahrazovány elektrickými variantami. V momentě, kdy dostanou na výběr, by se situace mohla změnit. A je skvělé, že na takovou strategii přechází naše „domácí“ automobilka, byť řízená německým Volkswagenem.

Další želízko v ohni

Škodovka však Elroqem zdaleka nekončí. Chystá se totiž model Epiq – obdoba spalovacího Kamiqu, který má být zaměřen právě na soukromé zákazníky, pro které je osm set tisíc korun za nové auto prostě moc. Jeho cena má startovat na částce kolem 25 tisíc eur (633 tisíc korun), což je opět velmi podobná cena, kterou česká rodina dá za zmiňovaný Kamiq. Je to dobrá volba pro mnoho Čechů, kteří se k elektrifikaci svého autoparku doteď (a mnohdy velmi oprávněně) stavěli spíše negativně a všechny snahy automobilek o prodej elektroaut vnímali jako důsledek politického tlaku.