Jak se stylově obléknout na rande?

Ať už plánujete valentýnskou večeři, první rande, nebo jen chcete strávit nějaký čas s někým, na kom vám záleží, kromě výběru místa konání budete muset přemýšlet také o tom, co si obléknout. Dobře zvolené a stylové oblečení může druhé straně naznačit nejen to, jak se cítíte, jak moc vám na setkání záleží, ale také jaká je vaše osobnost. Poradíme vám proto, co si vzít na rande na sebe, abyste vypadali co nejlépe.