Jak skladovat doutníky, aby vydržely co nejdéle?

Kvalitní doutníky potřebují i kvalitní péči, respektive skladovací podmínky, které by měly co nejvíce připomínat prostředí jejich domovského Karibiku. Pro prodloužení jejich životnosti je hlavní správná vlhkost vzduchu, která se na Kubě nebo v Dominikánské republice pohybuje kolem 70 procent. Jak této ideální hodnoty dosáhnout i u vás doma?

Optimální vlhkost jako záruka kvality

Při správném skladování vám mohou doutníky vydržet i déle než 5 let, zatímco v přílišném suchu, nebo naopak vlhku se znehodnotí už během pár měsíců. Přesušené doutníky poznáte snadno podle výrazně zvrásněných krycích listů, které často i šustí a po stisknutí se nevrací do původního tvaru. Zároveň se to samozřejmě projeví i na chuti, která bude štiplavá, dráždivá a celkově nepříjemná. Naopak příliš vlhké doutníky hoří slabě a nerovnoměrně a mají nevýraznou chuť.

V obou případech je to u tak prémiové pochoutky velká škoda. Naštěstí existuje jednoduché řešení v podobě humidoru, což je dřevěné pouzdro pro zajištění ideální vlhkosti, které seženete v různých provedeních a velikostech. I v domácích podmínkách vám tedy doutníky vydrží v perfektním stavu několik let.

Správný výběr humidoru

Při nákupu humidoru na doutníky se vyplatí kromě vzhledu sledovat i ostatní parametry. Ani ten nejdokonalejší design totiž nezachrání špatný stav doutníků uvnitř. V první řadě se tedy ujistěte, že výrobce skutečně použil cedrové dřevo ze Střední nebo Jižní Ameriky, které je pro tento účel ideálním materiálem.

Nejenže dobře vypadá, ale především rozvíjí aroma doutníků a má i výborné absorpční schopnosti. To znamená, že pokud jsou doutníky i v humidoru příliš suché, stačí ho potřít namočenou houbičkou a vlhkost se rychle dostane dovnitř. V posledních letech se objevují i jiné materiály, které rozhodně nemusí být špatné, ale je potřeba si to ověřit.

Dále se zaměřte na celkové zpracování humidoru. Zejména na to, jestli není uvnitř lakovaný a má precizně vytvořené spáry bez náznaků lepidla. To vše má totiž zásadní vliv na jeho funkci. Musí být uzavřený pevně, ale ne hermeticky (bez přístupu vzduchu), aby doutníky neplesnivěly. Velmi se tedy svědčilo zavírání víka vlastní vahou, a to u menších skříněk a přenosných kazet i větších kabinetů s několika zásuvkami. Součástí každého humidoru by měla být také zvlhčující houbička v plastovém obalu a chybět nesmí ani ukazatel vlhkosti.

Příprava doutníků na uskladnění

Doutníky nestačí do humidoru jen tak vložit. Nejdřív je musíte navlhčit destilovanou vodou se speciálním antibakteriálním roztokem, který nejen zabraňuje pronikání škodlivin, ale také reguluje odpařování vody. Nabízet by ho měl každý spolehlivý prodejce doutníků a pro kýžený efekt vám stačí jen pár kapek. Potom už stačí navlhčit stěny přiloženou houbičkou a můžete své poklady uskladnit. Stav doutníků ale nezapomeňte pravidelně sledovat, ideálně se o jejich pružnosti přesvědčte jednou týdně a vždy myslete i na kontrolu zvlhčovače a vlhkoměru. Jen tak si je budete moci vychutnávat dlouhé roky.

Tipy pro skladování bez humidoru

Pokud s kvalitními doutníky teprve začínáte a zatím nemáte k dispozici humidor na doutníky, na krátkou dobu si vystačíte s některým z provizorních řešení. Jednou z možností jsou uzavíratelné igelitové sáčky, nejlépe se zipem. Případně můžete dát doutníky do přihrádky na ovoce a zeleninu ve vaší lednici. Opět ale musí být pečlivě zabalené, aby se do nich nedostaly pachy z potravin. Před použitím také budou potřebovat pár desítek minut na „zahřátí“ zpět na pokojovou teplotu. A jakmile vám začne prémiových doutníků přibývat, zvažte pořízení humidoru, který je praktickým pomocníkem a zároveň i designovým doplňkem.