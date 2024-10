Jak ušetřit na knížkách, aniž byste museli slevit ze čtení

Čtení nemusí být drahý koníček, když víte, jak na to. Knihovny, antikvariáty a bazary

Propadli jste kouzlu knih, ale vaše peněženka na to kouká s obavami? Čtení nemusí být drahý koníček, když víte, jak na to. Existuje mnoho způsobů, jak ušetřit na knížkách a užít si tak potěšení z četby bez výčitek svědomí.

Klasika, která nikdy neomrzí: Veřejná knihovna

Nezapomínejte na zlatý důl knih, který máte s největší pravděpodobností na dosah ruky – veřejnou knihovnu. Za minimální roční poplatek získáte přístup k ohromnému množství knih všech žánrů. Třeba v Praze vás roční poplatek do knihovny vyjde na 60 Kč. V Ostravě zase zaplatíte 200 Kč.

Můžete si tak dopřát i tituly, které byste si jinak nekoupili a objevovat nové autory. Navíc mnohé knihovny dnes nabízejí i e-knihy a audioknihy k zapůjčení. Kromě toho najdete v knihovně také nespočet kulturních akcí, setkání s autory a nebo si prostě můžete v klidu na sedačce přečíst pár řádků nejnovější knihy.

Jedinou nevýhodou veřejné knihovny je to, že na žádané tituly si musíte udělat rezervaci – nějakou dobu může trvat než na vás dojde řada. Pokud ale patříte mezi knihomoly a hltáte knížky rychleji než víkendovou snídani, je pro vás členství v knihovně to pravé ořechové.

Poklady z druhé ruky: Antikvariáty a bazary

Antikvariáty a bazary skrývají opravdové literární poklady za zlomek původní ceny. Procházení polic a hledání zapomenutých skvostů má navíc své nezaměnitelné kouzlo. Buďte si jisti, že se lov knih v antikvariátech stane vaší novou zábavou. Můžete zde narazit na vzácná vydání, která by se vám jinak těžko sháněla.

Je ale potřeba mít na paměti, že ne všechny knihy z antikvariátu jsou za hubičku. Obzvláště sběratelské kousky a raritní vydání můžou atakovat i čtyřciferné částky. A i když je vášeň pro knihy silná, vždycky myslete i na svůj rozpočet.

Koníček by vás neměl zruinovat a kvůli vysněnému prvnímu vydání byste se určitě neměli uchylovat k nepromyšleným řešením jako je půjčka (ať už bankovní nebo nebankovní půjčka). Půjčovat si na koníčky zkrátka není v souladu se zásadami finanční gramotnosti a mohlo by vám to v budoucnu způsobit zbytečné finanční problémy.

Sdílená radost z četby: Knihobot a podobné platformy

Platforma Knihobot a jí podobné vám umožní prodat a koupit knihy z druhé ruky za výhodné ceny. Můžete si tak pořídit tituly, které byste si jinak nekoupili, a ty, které jste už dočetli, prodat dál. Uděláte si tak místo v přeplněné domácí knihovně a ještě dostanete alespoň část peněz nazpátek.

Jak to celé funguje a v čem spočívá kouzlo Knihobotu?

Nejprve vyfotíte hřbety knížek, které chcete prodat a fotku pošlete do systému.

Knihobot si během 24 hodin vaše knihy prohlédne a dá vám vědět, zda knihy vezme.

Poté už jen stačí knihy poslat přes Zásilkovnu (zdarma) nebo je odevzdat na pobočkách Levných knih.

Jakmile Knihobot vaši knihu prodá, pošle vám peníze na uživatelskou peněženku. Odtud si můžete peníze poslat na bankovní účet a nebo je využijete na nákup dalších knih přímo na Knihobotu.

Síla komunity: Vzájemné půjčování a knižní kluby

Vytvořte si s přáteli knižní klub, ve kterém si budete vzájemně půjčovat knihy. Je to skvělý způsob, jak ušetřit peníze a zároveň probrat své čtenářské zážitky s ostatními.

Jak založit a vést knižní klub?