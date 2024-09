Když se velký šéf zlobí. Tohle jsou nejhorší dopisy podřízeným ředitelů Tesly, Applu i Amazonu

To, že pro své zákazníky a firmu děláte první poslední, znamená, že po svých zaměstnancích občas musíte chtít nadstandardní výkony. Lze jich dosáhnout různě a pozitivní motivace je vždy lepší než ta negativní. Ne vždy se však pozitivita daří udržet – to platí téměř v každé firmě. A i u těch nejznámějších ředitelů těch nejskloňovanějších značek světa někdy přijde doba, kdy hlavnímu šéfovi dojde trpělivost a z jeho e-mailu je to více než jasné.

Elon Musk: Pokud se neukážete, končíte

Začněme rovnou u jednoho z nejznámějších a nejkontroverznějších podnikatelů světa. O Elonu Muskovi je známo, že není zrovna fanouškem home officu. Když pomalu končila doba covidu-19, svým zaměstnancům poslal dopis, ve kterém si rozhodně nebere servítky. Předmět jeho mailu zní poměrně výmluvně: Aby bylo jasno. „Každý ve firmě Tesla je povinen strávit v kanceláři minimálně 40 hodin týdně. A co víc, fyzická kancelář je to místo, kde vás vaši kolegové očekávají. Žádná pseudopráce na dálku,“ psal všem zaměstnancům naštvaný Musk. Pokud by někomu pasivní agresivita nebyla dost, další věta hovoří sama za sebe. „Pokud se neukážete, budeme předpokládat, že jste dali výpověď,“ napsal Musk. Jeho nemilý dopis přinesl The Guardian. Musk jeho obsah nikdy nepotvrdil.

Zuckerberg: Kdo to způsobil, ať rezignuje

Zakladatel a „vynálezce“ Facebooku Mark Zuckerberg platí poměrně za kliďase, nicméně i jemu dokážou rupnout nervy. Ukazuje to mail, který svým zaměstnancům poslal poté, co na společnost Facebook prasklo, že chystá mobilní telefon. Nebyla to pravda a Zuckerberg zuřil. „Žádám kohokoliv, kdo tohle vypustil, aby okamžitě odešel ze společnosti. Pokud si myslíte, že je správné vyzrazovat interní informace, odejděte. Pokud neodejdete, stejně brzy zjistím, kdo jste,“ píše dopálený Zuckerberg. Jeho dopis tehdy odhalil web Internal Tech Emails.

Steve Jobs – hrubá odpověď zákazníkovi

Následující historka z těch předchozích trochu vybočuje, protože byly určeny zaměstnancům, nikoliv zákazníkům. Tady ale uděláme výjimku, protože Steve Jobs, génius ve svém oboru, tady dokázal předvést ukázkovou pasivní agresivitu v pouhých pár slovech. Jeden zákazník, univerzitní profesor, o iPhonu 4 napsal, že je to skvělá práce, ale když telefon chytne za ocelové části, ztratí veškerý signál. Šéf Applu mu na to překvapivě odepsal jediné: „Prostě ho tak nedržte.“

Tim Cook – Nepatříte do Applu

Chladnou hlavu ale nedokáže ve všech situacích udržet ani Tim Cook, nástupce Jobse v čele Applu. Když zjistil, že interní zaměstnanecké porady někdo „práská“ novinářům, nedokázal zůstat v klidu. „Chci vás ujistit, že děláme vše, co je v našich silách, abychom identifikovali ty, kteří informace prozradili. Víme, že úniky provádí malý počet lidí. Víme také, že sem nepatří lidé, kteří prozrazují důvěrné informace,“ napsal výhružně Cook, který dával najevo svou frustraci z neloajálních zaměstnanců, jak zveřejnil Verge.

Metoda otazníků Jeffa Bezose

Tohle bylo spíše úsměvné a šokující pro zaměstnance, kteří šéfa Amazonu příliš dobře neznali nebo ve firmě pracovali krátce. Často od něj do e-mailu totiž chodily pouze otazníky. „Stále mám e-mailovou adresu, na kterou mohou zákazníci psát,“ řekl Bezos inc.com. „Vidím maily a předávám je vedoucím pracovníkům odpovědným za oblast s otazníkem. Je to zkratka pro ‚Můžete se na to podívat? Proč se to děje?‘,“ řekl tenkrát Bezos o své svérázné metodě psaní podřízeným.

