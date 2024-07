Kosatky se zlobí, zaútočily na loď. Pobřežní stráž bojovala o životy posádky

Dvě mladé kosatky poškodily kormidlo lodi poblíž vesnice Guilvinec v regionu Bretaň na severozápadě Francie. Podobné incidenty se přitom podél pobřeží Atlantiku a Středozemního moře v Evropě a severní Africe množí. Za posledních několik let jich bylo zaznamenáno několik stovek. „Není to náhoda, už to vypadá na cílenou agresi,“ vysvětlil Čtidoma.cz zoolog Pavel Moravčík.