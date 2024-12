Opatrně se spojkou! Ruská auta přišla kvůli sankcím o další vymoženost

Lada Granta AT byla v Rusku poslední auto s automatem. Teď definitivně končí

Nejste fanoušci manuálního řazení v autech? Pokud žijete v Rusku a chcete ruské auto, máte prostě smůlu. Tamní největší automobilka AvtoVAZ oznámila, že končí s výrobou jediného modelu Lady, který nabízel automatickou převodovku. Lada Granta AT, která se v konfiguraci s automatem prodávala, je v zemi dostupná v několika posledních kusech. Informoval o tom 5koleso.ru s odvoláním na zprávy výrobce. Kdo chce novou Grantu, koupí ji už pouze s pětistupňovým manuálem.

Došly převodovky

Důvod je velmi jednoduchý. Ačkoliv výrobce tvrdí, že šlo o limitovanou edici, ruské automobilce prostě došly zásoby čtyřstupňových japonských automatických převodovek, které měla na skladě, jak píše autonews.ru. „V únoru jsme uvedli, že jsme našli omezenou zásobu převodovek. Vyrobili jsme, co jsme mohli,“ dodal zástupce Lada pro web. Pokud teď ruští řidiči zatouží po autu s automatickou převodovkou, budou se muset spolehnout na ta z cizí provenience. Ta jsou ale mnohem dražší než Lada Granta AT, kterou jste mohli pořídit za 1 364 000 rublů, v přepočtu asi za 310 tisíc korun.

Lada s automatem vydržela jen osm měsíců

Lada s „automatem“ tak vydržela v prodeji pouze od dubna tohoto roku. Od té doby postupně zdražila o 200 tisíc rublů, tedy asi 45 tisíc korun. Na automobilku poslední dobou tvrdě dopadají západní sankce a musí tak výrazně osekávat vybavení svých aut. Důkazem o tom je nová Lada Vesta, o které jsme psali v tomto článku. Ta nemá rádio ani airbagy, přitom stojí 350 tisíc korun.

Žigulíky drtí sankce

Od roku 2022 vedla různá omezení, která uvalily USA, EU, Spojené království, Japonsko a několik dalších jurisdikcí na širokou škálu investičních aktivit v Rusku, mnoho západních výrobců k tomu, aby se stáhli z ruského trhu, a to buď prodejem svých podniků místním firmám, nebo jejich uvedením do „spícího“ režimu. To mělo dopad na většinu sektorů ruské ekonomiky, včetně automobilového průmyslu, kde zahraniční výrobci historicky hrají klíčovou roli, jak píše American Enterprise Institute.

Před válkou třikrát více aut

Jak ukazuje rozsáhlá zpráva institutu, výroba nových vozů v Rusku klesla od roku 2018 téměř na třetinu. Ve zmíněném roce vyrobilo Rusko přes milion a půl vozů, letos jich bylo něco málo přes půl milionu. Příčina? Drtivou většinu komponentů ruští výrobci dováželi ze Západu. Třeba zmíněné převodovky, které došly i v případě Lady Granta, tvořily vůbec nejdražší díly, které Rusko ze zahraničí dováželo. Jediná země, ze které dovoz automobilových dílů i samotných aut stoupl, je vcelku očekávaně Čína, která se díky zvýšené poptávce po autech v Rusku stala největším producentem vozů na světě.