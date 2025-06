Říční valouny a jejich svět

Jak rozměrné mohou být valouny říční?

Velikost říčních valounů se pohybuje od 4 mm až do velikosti, která může přesáhnout více než 1 m v průměru. Oblázky pod 4 mm patří podle geologů do kategorie písků. Definitivní podoba a velikost každého exempláře závisí na době a intenzitě erozních sil, kterým byl vystaven během své cesty. Říční valouny se přibližně v polovině případů hromadí v mladých sedimentech do 10 tisíc let. Druhá polovina případů může být i starší bez toho, aby u nich začalo docházet ke zpevnění do pískovců či slepenců.

Jaké tradiční říční valouny jsou k dostání?

V našich končinách je obvyklým materiálem kačírek. Své jméno dostal podle gastrolitů, které mají kachny ve svých žaludcích, když cíleně polykají kamínky pro zlepšení trávení. Tyto pestrobarevné říční valouny se vyskytují v současném a historickém povodí velkých řek jako je Vltava, Labe či Morava. Větším kamenům se říká „labák“ neboli labský kámen. Všechny frakce včetně písku se získávají propíráním říčních usazenin. Pro písky a drobnou frakci kačírku je možné získat certifikát zaručující zdravotní nezávadnost pro bezpečí vašich dětí.

Ohlazený mramor a další horniny

V nabídkách lze poměrně často najít i mramorové oblázky. Ty zpravidla nevznikly přírodní cestou, ale v tromlovacích strojích. Tímto způsobem je možné urychlit proces zaoblení hran. Vytěžený materiál se rozdrtí, vytřídí a během krátkého času se otromluje hrubým brusivem. Po druhém vytřídění do nadsítných a podsítných frakcí putují k zákazníkům okrasné „říční“ valouny. Prodej této dekorativní suroviny je na vzestupu.

Drobná frakce říčních valounů

Kačírek ve velikosti 4 až 8 mm velmi často vyplňuje doskokové plochy dětských hřišť, kde tlumí dopady. Ve frakci 8/16 může být dekorativním plnivem betonu. Zaoblené kamínky z mramoru, žuly a dalších hornin v rozměrech do 15 mm jsou skvělé pro tvorbu pochozích ploch jako jsou chodníky, terasy nebo lemy bazénu, protože nepoškodí obuv a příjemně se po nich pohybuje. Je možné s nimi dekorovat samostatné okrasné plochy okolo rostlin. Také jsou perfektní náhradou mulčovací kůry, která rychle podléhá degradaci. Snižte náklady na údržbu s říčními valouny.

Větší říční valouny

Maximálně odolný praný říční štěrk 16/32 poslouží na pokrytí plochých přitížených střech, jako výplň okapových chodníčků nebo pro pokryv dna rybníčků a jezírek. Další horniny dokonale doplní architekturu, zahradní pochozí a okrasné plochy či okolí vodních ploch. Stačí si vybrat ten správný odstín nebo jejich kombinaci. Tromlované kameny z různých surovin je možné pořídit v širokém spektru rozměrů až po exempláře, které mohou sloužit jako monolity. Stačí jen vybrat správný odstín a dokonalá dekorace k domu a na zahradu je na světě.

Zajímá vás, kde můžete koupit říční valouny?

Prodej říčních valounů zabalených v pytlích a uložených na paletách je nejpohodlnějším způsobem, jak si pořídit materiál pro nové projekty. Internetový obchod Stonex.cz vám nabízí rozsáhlou paletu barev valounů. Pokud se potřebujete poradit, na infolince na vás čekají odborní pracovníci, kteří rádi zodpoví vaše dotazy. Určitě oceníte i dopravu zdarma po celé České republice.