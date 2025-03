Ústní vody s rozjasňujícími účinky. Vyplatí se je používat společně s bělicí zubní pastou?

Rozhodnuto. Chceme zářivé zuby bez nevzhledných skvrn. Navštívíme zubaře, který nám doporučí správnou bělicí zubní pastu, uvede typy zubních past a poradí nám, na co bychom si měli dát pozor, abychom si vybrali správný výrobek, který bude pro naše zuby bezpečný. Jdeme tedy do lékárny nebo drogerie a stojíme před regálem plným past, ústních vod, prášků, aplikátorů, pásků, nástavců... Pečlivě si přečteme složení, vybereme výrobek a jdeme k pokladně. V našich myslích může vyvstat otázka: Je to jediný potřebný produkt? Nebo je třeba domácí bělení nějak doplnit? Možná by se to dalo nějak urychlit?

Jak bělicí ústní vody fungují?

Tradiční ústní vody (bez bělicího účinku) jsou velmi širokou skupinou produktů, které se liší složením a někdy i způsobem použití. Obecně je však metoda stejná. Výrobci uvádějí, že je třeba vyplachovat ústa po dobu nejméně 30 sekund po každém čištění zubů nebo mezi čištěním zubů, poté tekutinu vyplivnout a ústa již nevyplachovat vodou.

Vybírat můžeme mimo jiné z:

ústních vod bez alkoholu,

ústních vod bez fluoru nebo s přídavkem fluoru,

ústních vod na krvácející dásně,

ústních vod na citlivé zuby,

protizánětlivých ústních vod,

bělicích ústních vod.

Do poslední skupiny patří přípravky na bázi aktivního uhlí, obsahující polymer PVP, který zabraňuje tvorbě skvrn a snižuje ulpívání barvících látek; ústní vody s přídavkem prebiotik a postbiotik, jejichž cílem je udržet zdravou bakteriální flóru v ústní dutině; ústní vody obsahující látky, které rozjasňují a obnovují zubní sklovinu, a které navíc snižují citlivost zubů. Kompozice dostupných ústních vod a obsažené aktivní látky mají za úkol nejen zesvětlovat, ale mají také léčivé a preventivní vlastnosti.

Vyplatí se používat ústní vodu společně s bělicí zubní pastou?

Správně vybraná ústní voda s rozjasňujícími účinky může být dobrým doplňkem a podporou při používání bělicí zubní pasty. Kromě toho, že ústní vody mohou rozjasňovat zuby, mají také další účinky. Podporují proces odstraňování usazenin ze skloviny, dokážou také neutralizovat bolestivé obtíže spojené s citlivostí zubů. Chrání zuby před působením kyselin, podporují odstraňování bakterií z těžko přístupných míst ústní dutiny a mají vynikající protikazové vlastnosti.

Některé ústní vody obsahují přírodní cukr xylitol, který neutralizuje pH v ústech, a tím také poskytuje ochranu před zubním kazem, zánětem dásní, zubním kamenem a nepříjemným zápachem z úst. Ústní vody obsahující fluor naopak podporují remineralizaci zubů a obnovu skloviny. Fluor obsažený v ústní vodě posiluje sklovinu, která se stává odolnější vůči působení kyselin obsažených v zubním plaku, a tím se zuby stávají méně náchylné ke vzniku zubního kazu.

Jednoduše řečeno: ústní vody jsou doporučeným přípravkem, který lze používat společně s bělicí zubní pastou.

Jak používat ústní vody?

V tomto ohledu je dobré se seznámit s doporučeními výrobce ústní vody. Nejčastěji se doporučuje používat ústní vodu dvakrát denně, ráno a večer, po každém čištění zubů. Ústa vyplachujeme malým množstvím ústní vody po dobu nejméně 30 sekund. Někteří výrobci doslova uvádějí, že tato činnost by měla trvat minutu, a lze předpokládat, že to je maximální doba pro každý z těchto produktů. Po důkladném vypláchnutí úst je třeba zbytky ústní vody vyplivnout. Není třeba vyplachovat ústa vodou. Samotnou ústní vodu také není třeba ředit.

Ústní voda však není všechno. Není to jediný přípravek, který může doplňovat bělicí zubní pastu a podpořit nás v udržování ústní hygieny během procesu bělení zubů. Nabídka přípravků a prostředků je mnohem širší. Lidé, kteří sní o zářivém úsměvu, samozřejmě nemusí používat všechna tato řešení, ale mají možnost sestavit si vlastní sadu přípravků - takovou, která jim nejlépe vyhovuje.

Zubní lékaři doporučují pravidelné čištění mezizubních prostor od zbytků jídla mezizubními kartáčky nebo zubní nití, aby se účinně podpořila péče o ústní hygienu. Při čištění zubů je někdy obtížné dosáhnout kartáčkem na všechna místa. Zbytky jídla se mohou usazovat mezi zuby a v parodontálních kapsách. Jakmile se jídlo začne rozkládat, může dojít k zánětu, který – v extrémním případě – může způsobit parodontální choroby. Bakterie přítomné v parodontální kapse navíc rychle napadají zubní tkáně a způsobují zubní kaz. Proto je vhodné pečovat o mezizubní prostory jako doplňek péče ke každodennímu čištění.

V případě zubních nití máme také k dispozici široký výběr produktů. Můžeme sáhnout po nitích:

různé tloušťky,

voskovaných nebo nevoskovaných,

napuštěných vonnými látkami,

obsahujících fluor.

Výběr té nejvhodnější je individuálním rozhodnutím každého, kdo se rozhodne zubní nit používat. I v této věci se však můžeme poradit se zubním lékařem.

Stejně dlouho jako o nitích by se dalo psát o zubních kartáčcích. Základem správné hygieny je správně zvolený zubní kartáček. S měkkými štětinami, tvrdšími štětinami, z umělých nebo přírodních materiálů.... Výběr je opravdu široký. Řiďme se však individuálním vkusem a potřebami a pamatujme, že dobrý zubní kartáček musí splňovat dvě základní podmínky:

Musí být pohodlný, nesmí poranit dásně a způsobovat při používání nepříjemné pocity.

Musí umožňovat přístup ke všem povrchům zubů a nesmí být příliš velký, protože to ztěžuje manévrování. Nesmí být ani příliš malý, protože „nepokryje“ důkladně čištěnou plochu.

Proč stojí za to používat bělicí ústní vodu?

Správný výběr přípravků, prostředků a nástrojů pro ústní hygienu je klíčový a může se vyplatit. Díky správným přípravkům, dobře vybranému kartáčku a každodenní péči o hygienu předcházíme závažným onemocněním zubů a ústní dutiny. Drobná poranění, nahromaděný zubní kámen nebo bolavé dásně mohou být jen předzvěstí mnohem vážnějších problémů. A ty často pramení z nedbalosti a nedostatečného přístupu k péči o hygienu.