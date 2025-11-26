Volná živnost má své výhody i nevýhody. Radí právník plus jeden extra exemplární příklad
Odpověď na otázku, jaké jsou výhody a nevýhody volné živnosti, není vůbec jednoduchá! Hlavní věc je, že osoba samostatně výdělečně činná ručí za své závazky celým svým majetkem a z této odpovědnosti se lze velmi těžko vyvázat. Co tedy dělat a jak předcházet případnému úpadku nebo jiným potížím?
Volná živnost je past. Většina lidí, kteří se do ní vrhají, končí s delší pracovní dobou, menšími úsporami a s větším stresem než dříve. Pojďme se podívat, jak to je se stinnými i světlými stránkami tohoto typu podnikání.
Na co se nesmí zapomenout
Oproti živnostem řemeslným a vázaným mohou volné živnosti poskytovat řadu výhod, ale i nevýhod. Jsou tu jisté rozdíly, které hrají pro a proti. „Vše spočívá v tom, že pro živnosti vázané nebo řemeslné musí podnikatel OSVČ splňovat určité kvalifikační předpoklady, které spočívají v délce praxe či dokladech o kvalifikaci,“ vysvětluje advokát Mgr. Michal Benčok. A největší úskalí? Týká se to hlavně pojištění. „Za nejdůležitější považuji pojištění odpovědnosti a ostatních rizik,“ tvrdí Benčok.
Je až s podivem, kolik firem nemá pojistku nebo jsou podpojištěné, a většina OSVČ není pojištěna vůbec. Podnikatel neustále bruslí na tenkém ledě a každý den hrozí, že se tento led propadne. Zákony jsou nemilosrdné a v případě jejich porušení hrozí tvrdé sankce nebo zákaz činnosti. „Jedná-li se o živnost volnou, nemůže tato osoba provozovat činnost v rámci živnosti volné, na kterou se vztahuje trest nebo sankce zákazu činnosti, a to po dobu trvání tohoto zákazu; provozování ostatních činností v rámci živnosti volné zůstává nedotčeno,“ uvádí živnostenský zákon.
Exemplární případ
Skoro učebnicový trestný čin v oblasti podnikání spáchal podnikatel z Náchodska. Konkrétně šlo o úvěrové podvody a zpronevěry. Údajně si tak přišel skoro na 11 milionů korun. Vystudoval lesnickou školu, a dokonce vyhrál i nějaké dřevorubecké soutěže, což mu mohlo zajistit předpoklady pro dobrou kariéru. On to však pokazil na plné čáře! Založil si firmu na těžbu a zpracování dřeva a měl lukrativní zakázky i v Polsku a na Slovensku. Tyto kšefty jej bohužel přivedly k finančnímu úpadku, kdy začal vytloukat klín klínem. Na nutný provoz a technické zařízení firmy si opakovaně půjčoval od bank a dalších finančních subjektů.
Později k žádostem o půjčky předkládal padělaná potvrzení o bezdlužnosti na příslušných místech. A co víc, tyto dluhy nesplácel. Logicky nastal tvrdý pád a podnikatelova lesnická firma došla až k insolvenci. Podle zjištění insolvenčního správce podnikatel dlužil téměř 3 miliony korun, které nepoužil pro firmu, ale čistě a jen pro sebe. V roce 2012 na jaře policie tohoto muže zadržela v místě jeho bydliště, kde provedla domovní prohlídku, a zajistila důkazy. Muž byl poté stíhán na svobodě a hrozilo mu vězení až 10 let.
Podnikat, nebo ne?
Nejčastější prohřešky při podnikání v rámci volné živnosti bývají podvody, dále pak krácení daně či zpronevěra. Zejména se rozrostly jako houby po dešti podvrhy týkající se různých půjček a úvěrů. Takto může podnikatel s volnou živností být jak oběť, tak i pachatel. Jako oběť se může dostat do finanční tísně a falešný úvěrový poradce ihned přispěchá s kvapným řešením. Je to ale klam a pozlátko, které často může vyústit v tragédii. Podnikatel tak přijde o všechno a mnohdy končí i na ulici. Stejně tak volná živnost nahrává podvodníkům, kteří si mohou založit třeba živnost na zprostředkování obchodu a služeb. A potom mohou napáchat hodně škody na nevinných lidech.
Kromě výše zmíněných přečinů jsou časté daňové delikty, které mohou postihnout každého podnikatele, ať už s živností volnou, řemeslnou, nebo jinou. Pak může být namístě pojištění odpovědnosti, které navrhuje advokát Michal Benčok. Ten je však k podnikání jako OSVČ velmi skeptický. „Všeobecně nedoporučuji podnikání na živnost, protože s sebou přináší velmi značná rizika,“ uzavírá Benčok.
