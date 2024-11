Boj za čistou slovenštinu bez cizích slov: Za porušení má stát dávat pokuty

S úřady a se zákazníky se má mluvit bez cizích slov, a to výrazy, které předepíše ministerstvo kultury. Samo pak vyhodnotí, jestli se „komunikuje“ správně, a rozdá pokuty. To je v kostce plán ministryně kultury Šimkovičové, jak si posvítit na slovenštinu. U našich sousedů to zvedlo obrovskou vlnu nevole včetně názorů, že jde o zákon přímo namířený proti menšinám. Lidé také vtipkovali, že pokuty se budou dávat i za gramatické chyby.

Porušuje vlastní zákon

To Martinu Šimkovičovou zřejmě namíchlo a rozhodla se reagovat na svém kanálu na Telegramu, kde poskytla rozsáhlé vyjádření, které obsahuje naprosté perly, třeba když Šimkovičová chce bojovat proti cizím slovům ve slovenštině (my jsme její vyjádření za použití stejných slov přeložili do češtiny, pozn. red.). „Cílem novely je také eliminace používání cizích výrazů, které pronikají do úředního a veřejného styku i přesto, že existují jejich plnohodnotné ekvivalenty ve slovenském jazyce,“ píše ministryně ve vyjádření. Zřejmě si ale neuvědomuje, že svůj budoucí zákon porušuje v jedné větě hned dvakrát.

Pokud by jej totiž dodržovala, rozhodně by se vyhnula slovům eliminace a ekvivalent, která nepochází z její domoviny, ale použila by krásná slova jako odstranění a obdoba, aby se zasadila o zachování jazyka pro další generace. Kromě zmíněných dvou případů najdeme v jejím vyjádření desítky dalších případů. Hlídáním cizích slov to ale nekončí.

Regulovat chce i jídelní lístky

Za čistý jazyk bude bojovat Martina Šimkovičová i na jídelních lístcích restaurací. „V pořádku nejsou ani jídelní lístky v restauracích bez nabídky uvedené ve slovenském jazyce, což v konečném důsledku může odradit část potenciálních zákazníků od využití jejich služeb,“ tvrdí. Jak tomu bude například ve vietnamských nebo mexických restauracích či obyčejném stánku s kebabem, kde se v národním jazyce často nepíše jedno jediné jídlo, je ve hvězdách. U slovenské veřejnosti to vzbudilo obrovskou vlnu vtipů. Tvůrci podcastu Ťažký týždeň dokonce vytvořili fiktivní jídelní lístek, nad kterým se baví internet.

Přepište mapy!

Přepisovat se zřejmě budou i mapy, kde si jejich autoři dovolili jako první napsat jméno města v jiném jazyce než ve slovenštině. „V případě geografických názvů je důležité, aby byl slovenský název primární a neuváděl se pod názvem v jiném jazyce a menším písmem,“ píše Šimkovičová v oznámení. Kromě dalšího použití dvou zbytečných cizích slov ministryně ujišťuje, že ani toto opatření rozhodně není namířeno proti žádným menšinám. Uvidíme, co na to řeknou příslušníci třeba maďarské menšiny, kterých je na Slovensku na půl milionu, a existují tam vesnice, ve kterých se slovensky prostě nedomluvíte.

