Vlasový skalp. Mastné vlasy, lupy, jejich vypadávání a jak na ně?
Ráno umyté, večer zplihlé, ramena posetá bílými šupinkami a hřeben plný vypadaných chomáčů. Pokud máte pocit, že jste už vyzkoušeli vše od bylinek po chemii, pravděpodobně vám něco uniká. V tomto článku rozebereme moderní metody, které řeší příčinu, nikoliv jen následky.
Problémy s vlasy mohou potkat kohokoliv. Není nutné vždy chodit k lékaři, někdy stačí pouze upravit jídelníček, zařadit do života pohyb a vyhnout se stresu. Určitě je pokaždé šance vše změnit a napravit.
Když zlobí vlasy
Každý má vlasy jiné. Záleží na dědičnosti, celkovém zdraví a psychickém stavu. Pokud je s námi něco v nepořádku, bývají vlasy zesláblé nebo matné a to je první alarm, že něco není, jak má být. Problémů je hned několik. Časté jsou mastné vlasy, kdy se lesknou kvůli tenké vrstvičce kožního tuku, pokud se nadměrně tvoří. Řešením může být častější mytí a omezení příliš sladkých jídel.
Vedle mastných vlasů sem patří suchá pokožka a lupy. V tomto případě je dobré zahrnout do výživy zinek třeba v podobě tmavého masa a dýňových jadérek nebo esenciální mastné kyseliny, které jsou obsaženy v rostlinných olejích, ořeších a tučných rybách. Dále je tu vypadávání vlasů, které je typické především u mužů ve formě plešky. Vlasy mohou vypadávat i ženám, zejména v důsledku těhotenství, chudokrevnosti a poruch štítné žlázy.
Jendovy lupy
Chlapec Jenda míval suchou pokožku a lupy. Rodiče mu kupovali nejrůznější zvlhčovací přípravky, které vůbec nepomáhaly. Jednou mu však vlasy začaly vypadávat, a proto vyhledali dermatologa, který stanovil jasnou diagnózu – ichtyóza. Vypadalo to, že nebude možné ji vyléčit, a tak byla jediným řešením mast. Časem se zjistila pravá příčina. Byl to nedostatek vitaminu A – po jeho nasazení nastala změna k lepšímu. Brzy mu vlasy narostly a potíže se již neopakovaly. Byla to pohádka se šťastným koncem. Ale jindy tomu tak nebývá a ani doktor nepomůže. A pak nezbývá nic než se s tím smířit!
Snadná a nesnadná pomoc
Při vlasové terapii má velký význam diagnostika, která sice něco stojí, ale když se zjistí pravá příčina, může být jen krůček k bohaté hřívě. Při diagnostice je velice spolehlivý test na nedostatek minerálních látek v těle. Vědci se k rozboru vlasů staví kriticky, protože každá laboratoř obdrží ze stejného vzorku různé výsledky. Následná léčba může být podpořena zdravým stravováním. Dobrý je přísun vitaminu A ve vejcích a játrech. Stejně tak je užitečné jíst dostatek zeleniny, jako jsou mrkev a sladké brambory. A samozřejmě již zmíněné rostlinné oleje, ořechy a rybí oleje a potraviny obsahující zinek.
Pamatujte, že vlasový cyklus má svá pravidla a viditelné výsledky vyžadují čas. Buďte ke svým vlasům trpěliví a dopřejte jim konzistentní péči. Pokud se však stav ani po měsících nelepší, nebojte se vyhledat pomoc trichologa.
Zdroj: autorský článek
